Pirelli: arriva sul mercato lo Scorpion XC RC 2 per MTB Cross Country

Pirelli annuncia l’arrivo sul mercato della Scorpion XC RC 2.4 che allarga la sua gamma di pneumatici MTB dedicati al cross country.

Lanciata nel 2020, la Scorpion XC RC è una gomma progettata per la competizione e nata per gestire una varietà mista di terreni, come quelli che si incontrano normalmente sui moderni percorsi di Cross Country Olimpico, ed è a suo agio sia su fondi artificiali sia naturali, su quelli più compatti come sui più morbidi.

Dedicata al corridore esperto, che ricerca la massima velocità in gara, la Scorpion XC RC è oggi disponibile sia nella classica versione 29×2.2 sia nella nuova versione 29×2.4. Anche la nuova misura è offerta nelle varianti LITE, per chi chiede la massima leggerezza, e ProWALL per chi ricerca più protezione sui fianchi e grande stabilità in curva. La nuova Scorpion XC RC è disponibile in versione Team, con loghi gialli.

La tendenza attuale dei nuovi cerchi larghi e la crescente competitività dei percorsi di XCO moderno, stanno portando i corridori ad esigere bici più performanti (ora tutte full- suspended). Di conseguenza la scelta dei rider ricade su pneumatici con un maggior volume d’aria, che consentono velocità di percorrenza più elevate in discesa, in salita e su fondi sconnessi. La misura da 2.4 è stata quindi sviluppata da Pirelli seguendo gli standard più attuali per abbinarsi a cerchi con canale interno da 30C.

Come tutte le gomme di Pirelli anche la nuova Scorpion XC RC 2.4 è stata sottoposta ad un periodo di severo field testing: fondamentali i feedback del team TREK-PIRELLI che l’ha avuta in dotazione fin dall’inizio della stagione.

Il nuovo pneumatico, inoltre, ha già visto il podio in Coppa del Mondo: con Ondřej Cink (team Kross Orlen), secondo sia nell’XCO sia nello short-track a Leogang (A), e il giovane Vlad Dascalu, alla sua prima stagione completa negli Elite e già capace di un 5° posto nella stessa gara a Leogang.