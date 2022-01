Pirelli Cinturato All Season SF2: più sicurezza e più comfort tutto l’anno

La richiesta di un pneumatico che possa rispondere a qualsiasi condizione climatica, si sta facendo sempre più insistente. La soluzione per rispondere a questo tipo di esigenza sono i cosiddetti “all-season”, pneumatici che vanno bene un po’ in tutte le situazioni e, come le gomme invernali, hanno la marcatura M+S che consente di rispettare le ordinanze di enti locali e gestori di strade e autostrade.

In questo scenario, un ruolo da protagonista lo recita il Cinturato All Season di Pirelli, arrivato alla seconda generazione, denominata SF2, che vanta anche declinazioni pensate per le auto elettriche e le vetture ibride plug-in. Noi lo abbiamo provato.

Il nuovo “quattro stagioni” di Pirelli è un concentrato di tecnologia e porta al debutto il “battistrada adattivo”, un sistema composto da mescola e disegno battistrada che massimizza sicurezza di guida e versatilità di utilizzo. Disponibile in 65 misure – fra i 15 e i 20 pollici – il nuovo nato della famiglia Cinturato è indicato per chi usa l’auto prevalentemente in città, vive in regioni non alpine e con temperature tipiche dei climi temperati, attestandosi sui 25.000 Km all’anno. Il profilo e la struttura del Cinturato All Season SF2, oltre al nuovo disegno battistrada, consentono una direzione di guida ottimale con un’impronta uniforme a terra, incrementando la resa chilometrica del 50% rispetto al precedente Cinturato All Season Plus.

Molto buono il comportamento su strada, in ogni condizione. Durante il nostro test, abbiamo avuto modo di saggiarne le qualità sia con alte temperature che con il termometro prossimo allo zero e in presenza di asfalto molto bagnato. La risposta è stata ottima grazie a una buona tenuta e un notevole comfort di marcia. Questo è possibile grazie alla mescola e al disegno del battistrada, che si adattano per muoversi in sicurezza grazie a due picchi di temperatura di esercizio tipici dell’estate e dell’inverno. Durante la marcia in condizioni invernali e di bassa temperatura, le lamelle del battistrada restano aperte per favorire una miglior frenata su neve, mentre in caso di frenata su asciutto o bagnato si chiudono, aumentando la rigidità dei tasselli, per generare una maggior aderenza sul manto stradale.

Il comportamento adattivo è dovuto alla tecnologia 3D delle lamelle del battistrada che, grazie alla capacità di chiudersi e compattarsi di fatto fuori dal contesto innevato, trasformano un battistrada invernale in uno estivo, permettendo un controllo migliore del veicolo in tutte le condizioni di asciutto e bagnato. Inoltre, la progettazione degli incavi laterali a sezione progressiva, unita all’incavo centrale continuo, garantiscono un’efficiente espulsione dell’acqua quando piove, migliorando la sicurezza e la performance in acquaplano.

Queste prestazioni, sono state certificate dall’ente TÜV SÜD, che ha assegnato a questo pneumatico il Performance Mark. Come attestano anche i test realizzati dall’ente certificatore Dekra, rispetto al precedente pneumatico Cinturato All Season Plus, migliorano la frenata su asciutto e su bagnato, riducendosi rispettivamente di -3,5m e di circa 2m. Anche in presenza di neve sul manto stradale, le performance del nuovo pneumatico sono migliorate rispetto alla versione precedente, in termini di tenuta di strada e di circa 1m in frenata.

Molto interessanti, infine, l’innovativa tecnologia Seal Inside, che consente di proseguire la marcia senza perdite d’aria anche in caso di forature fino a 4 mm.