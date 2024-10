Pirelli: dal 2019 più di un record all’anno al Nürburgring

Dal 2019 ad oggi, Pirelli ha contribuito a segnare più di un record all’anno al leggendario Nürburgring Nordschleife, una delle piste più impegnative al mondo. Dalle supercar elettriche ai SUV e alle compatte, i pneumatici della gamma P Zero sono stati protagonisti di performance straordinarie, supportando vetture di diverse categorie nel raggiungimento di nuovi primati. Negli ultimi cinque anni, ogni tipologia di pneumatico P Zero ha conquistato almeno un giro record su questo circuito.

L’ultimo esempio risale al 2024, con due successi distinti: Audi RS 3 e Audi RS Q8 performance hanno battuto i rispettivi record di categoria grazie ai pneumatici Pirelli. La RS 3, equipaggiata con P Zero Trofeo R, ha registrato un tempo di 7:33.123, abbassando di oltre cinque secondi il precedente miglior tempo nella categoria compatte. Parallelamente, la RS Q8 performance, grazie ai P Zero, è diventata il SUV di produzione più veloce sui 20,8 km del Nürburgring con un giro completato in 7:36.698, migliorando il precedente record di oltre due secondi. Questi due modelli avevano già ottenuto record simili negli anni precedenti, rispettivamente nel 2021 e nel 2019.

Il Nürburgring Nordschleife è un banco di prova cruciale per i pneumatici Pirelli, un circuito dove le prestazioni sono portate al limite. Questo vale soprattutto per le collaborazioni con case automobilistiche tedesche, come dimostrato dal record ottenuto dalla Porsche Taycan Turbo GT nel 2023, dotata di P Zero Trofeo RS. Questi pneumatici, progettati per la pista ma omologati per l’uso stradale, sono stati sviluppati specificamente per la supercar elettrica, inaugurando il pacchetto di tecnologie Pirelli Elect. Questo sistema è stato pensato per esaltare le caratteristiche delle vetture elettriche e ibride plug-in, dimostrando come Pirelli stia evolvendo verso soluzioni sostenibili senza compromettere le prestazioni. La Taycan Turbo GT ha così conquistato il titolo di auto elettrica di serie con il miglior tempo al Nürburgring, completando il giro in 7:07.55 e superando il precedente record della Taycan Turbo S, che aveva segnato un tempo di 7:33.123 con pneumatici P Zero Corsa.

Questi ultimi, dedicati ai modelli più performanti, erano anche montati sulla Porsche Cayenne Turbo GT, che nel 2021 aveva stabilito il record nella categoria SUV. In aggiunta, all’inizio del 2024, il P Zero Corsa è stato scelto anche per il Hyundai Ioniq 5 N, un crossover elettrico che ha segnato un tempo di 7:45.59, dimostrando ancora una volta la versatilità e l’elevata qualità dei pneumatici Pirelli.

Dal P Zero Trofeo R, specializzato nella guida in circuito, al P Zero Corsa, progettato per i modelli più prestazionali, fino al P Zero, leader nel segmento UHP (Ultra High Performance), la gamma Pirelli si conferma come una scelta di eccellenza per le vetture ad alte prestazioni. Grazie a una costante innovazione e a una lunga tradizione di collaborazione con i principali costruttori automobilistici, Pirelli continua a essere un punto di riferimento nel mondo delle competizioni e delle auto di serie, segnando record su alcuni dei circuiti più impegnativi al mondo.