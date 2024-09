Pirelli e Bosch: collaborazione per innovare la mobilità con pneumatici intelligenti

Pirelli e Bosch hanno recentemente siglato un accordo per lo sviluppo tecnologico congiunto, un passo significativo verso il futuro della mobilità. L’obiettivo di questa collaborazione è ambizioso: creare nuove soluzioni software e funzionalità di guida avanzate grazie all’integrazione dei sensori all’interno dei pneumatici, noti come sensori “in-tyre”. Questa tecnologia promette di rivoluzionare l’esperienza di guida, portando benefici in termini di sicurezza, comfort e sostenibilità, oltre a migliorare la dinamica di guida.

Per gli automobilisti, questo significa un livello di sicurezza senza precedenti. I sensori in-tyre permetteranno al veicolo di monitorare in tempo reale le condizioni dei pneumatici, fornendo informazioni utili al sistema di controllo dinamico del veicolo. Questo approccio innovativo si basa sulla visione condivisa da Pirelli e Bosch di un futuro dove i dati provenienti dai pneumatici giocheranno un ruolo chiave nel migliorare la performance e la sicurezza su strada.

Una delle soluzioni più all’avanguardia nate da questa partnership è il Pirelli Cyber Tyre, il primo sistema al mondo basato su pneumatici con sensori integrati. Questi sensori raccolgono dati e li trasmettono in tempo reale al veicolo, permettendo una gestione ottimizzata delle performance e della stabilità. Un esempio pratico di questa tecnologia è già stato implementato con successo in collaborazione con il produttore di auto di lusso Pagani, sulla Pagani Utopia Roadster. Grazie all’applicazione del controllo di stabilità ESP sviluppata da Bosch, il veicolo è in grado di sfruttare al massimo le proprietà specifiche dei pneumatici Pirelli Cyber Tyre, garantendo una guida sicura e confortevole in ogni situazione.

Bosch, leader mondiale nelle tecnologie dei sensori MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), sarà un partner cruciale in questo progetto, apportando le sue competenze hardware e software. Questi sensori, già utilizzati per monitorare la pressione dei pneumatici tramite lo standard BLE (Bluetooth Low Energy), saranno ora integrati nelle soluzioni Pirelli per ottimizzare il consumo energetico e migliorare l’efficienza della trasmissione dei dati.

Unendo l’esperienza di Pirelli nella modellazione e nei sistemi integrati con la tecnologia dei sensori di Bosch, sarà possibile raccogliere, processare e trasmettere in tempo reale i dati dei pneumatici. Questi dati verranno utilizzati per migliorare il controllo dell’elettronica del veicolo, aprendo nuove frontiere nel campo della sicurezza e della sostenibilità nella mobilità.

Pirelli e Bosch stanno puntando a sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia MEMS, cercando di portare l’innovazione direttamente al cuore del sistema di controllo dinamico dei veicoli. Questa collaborazione rappresenta un esempio eccellente di come le aziende leader nel settore tecnologico e automobilistico possano lavorare insieme per creare soluzioni che definiscono il futuro della mobilità.