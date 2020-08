Pirelli e KTM presentano il primo “Ride Out Experience”

Pirelli e KTM annunciano la prima edizione di RIDE OUT EXPERIENCE, un format dedicato ai proprietari di una maxi-enduro, di qualsiasi marca. L’ evento è riservato a 20 partecipanti che desiderano trascorrere una giornata a bordo della propria bicilindrica in compagnia di PIRELLI e KTM, affinare le proprie tecniche di guida su strada e in fuoristrada e testare i nuovi modelli della famiglia KTM Adventure equipaggiati con pneumatici della gamma Pirelli Scorpion. Le moto disponibili per i test ride saranno la piccola e leggera 390 ADVENTURE, le innovative e versatili 790 ADVENTURE e 790 ADVENTURE R e le potentissime e ipertecnologiche 1290 SUPER ADVENTURE S e 1290 SUPER ADVENTURE R.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 2 ottobre a Oleggio Castello (VA) e “campo base” sarà lo splendido Castello Dal Pozzo. Qui lo staff di PIRELLI e KTM, supportato dalla presenza degli istruttori federali qualificati della scuola di motociclismo In Moto Col Gigi, accoglierà 20 proprietari di maxi-enduro che hanno superato le selezioni online. Dopo una breve fase introduttiva, gli ospiti effettueranno un tour guidato alla scoperta delle più belle strade che circondano il Lago Maggiore e conclusa la pausa pranzo, verranno suddivisi in base alle proprie capacità e parteciperanno a due sessioni di guida: una a bordo dei modelli della gamma KTM Adventure, equipaggiati con pneumatici PIRELLI e una a bordo della propria moto.

La guida in fuoristrada si svolgerà all’interno della splendida tenuta che circonda il Castello Dal Pozzo, nella quale sono stati realizzati percorsi ad hoc per tutti i livelli. Il costo di partecipazione all’evento è fissato in 100 euro e il numero massimo di adesioni è limitato a 20 partecipanti, che verranno selezionati online dallo staff di KTM e PIRELLI.