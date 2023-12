Pirelli: P Zero E si aggiudica il premio “Tyre of the Year”

Pirelli P Zero E, pneumatico UHP all’avanguardia in termini di tecnologia e sostenibilità, ha ricevuto il prestigioso premio “Tyre of the Year” (Prix Point S) durante gli Automobile Awards, tenutisi ieri presso l’Automobile Club de France a Parigi. Questa sesta edizione dell’evento ha riunito rappresentanti di 53 marchi, tra cui costruttori automobilistici e fornitori del settore, mentre la giuria composta da 20 uomini e 20 donne degli Automobile Awards ha scelto di onorare il Pirelli P Zero E per le sue eccezionali prestazioni, l’innovazione e l’impegno nella sostenibilità.

Il P Zero E rappresenta l’apice delle ultime innovazioni tecniche di Pirelli, progettate per rispondere alle esigenze attuali della mobilità elettrica e sostenibile. Si tratta del primo pneumatico ad alte prestazioni sul mercato con oltre il 55% di materiali provenienti da fonti naturali e riciclate, consentendo una significativa riduzione dell’uso di materiali derivanti da fossili e minerali (meno 12 chilogrammi per set di pneumatici). Inoltre, la perdita di massa dovuta all’usura del pneumatico è ridotta del 42% rispetto ai prodotti tradizionali ad alte prestazioni di Pirelli. Il P Zero E è anche il pioniere di un nuovo logo identificativo, riservato a tutti i pneumatici Pirelli che contengono almeno il 50% di materiali sostenibili.

Questo pneumatico segna un altro primato come il primo ad alte prestazioni a ottenere la tripla A sull’etichetta europea su tutta la sua gamma, garantendo prestazioni elevate sia quando è nuovo sia dopo un certo grado di usura. Sviluppato appositamente per i veicoli elettrici, il P Zero E è contrassegnato dalla marcatura “Elect” su tutte le sue varianti, evidenziando caratteristiche come la bassa resistenza al rotolamento e la ridotta rumorosità. Un ulteriore tocco innovativo è rappresentato dalla tecnologia RunForward di Pirelli, introdotta su questo pneumatico, che consente al conducente di proseguire il viaggio anche in caso di foratura, percorrendo fino a 40 km a una velocità di 80 km/h e raggiungendo così il centro gommista più vicino.