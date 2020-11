Pirelli: pneumatici “tailor made” per la gamma Rivian

Rivian, la startup statunitense specializzata in veicoli elettrici, ha scelto la gamma Pirelli Scorpion per gommare il suo pick-up R1T, la cui produzione inizierà nel giugno 2021, e il suo SUV elettrico R1S.

Per Rivian, Pirelli ha realizzato dei pneumatici tailor made Scorpion Verde All Season, Scorpion Zero All Season e Scorpion All Terrain (la gamma Pirelli dedicata a SUV e pickup), seguendo la strategia “Perfect Fit” di Pirelli.Tutti i pneumatici Pirelli sviluppati per Rivian, infatti, hanno una speciale marcatura sulla spalla: RIV ed Elect.

La marcatura Elect identifica i pneumatici Pirelli per i veicoli elettrici e ibridi, le cui performance sono fortemente condizionate dai pneumatici: svolgono infatti un ruolo cruciale per la sicurezza, le prestazioni e l’ottimizzazione dell’autonomia.

I pneumatici Pirelli marcati Elect, grazie a specifiche caratteristiche tecniche, offrono una serie di vantaggi per i veicoli elettrici. La bassa resistenza al rotolamento aiuta a massimizzare l’autonomia della vettura. La riduzione del rumore nelle auto elettriche aumenta uno dei principali vantaggi della guida elettrica: la silenziosità. Infine, i pneumatici Pirelli marcati Elect offrono un migliore grip per soddisfare le esigenze della trasmissione.

Da questa collaborazione sono nati tre pneumatici speciali: da 20, 21 e 22 pollici. In particolare, gli Scorpion Verde All Season da 21 pollici presentano una misura di pneumatico molto particolare e unica al mondo, introdotta nel settore da Pirelli appositamente per Rivian: 275/55 R21.

Lo Scorpion Verde All Season è il pneumatico ecologico Pirelli Crossover/SUV Touring All-Season sviluppato per i conducenti di crossover, SUV e pickup. Per Rivian Gli ingegneri Pirelli hanno lavorato su una mescola a più alto contenuto di silice che riduce il consumo di energia dei veicoli. Quindi, hanno lavorato su un design dedicato dello stampo, restringendo il disegno del battistrada dei pneumatici e mantenendo una distribuzione ottimale della pressione dell’impronta. In questo caso la riduzione del contatto superficie-terra si traduce in una minore dissipazione di energia.

Se “Verde” nel vocabolario Pirelli definisce i suoi pneumatici ecologici con bassa resistenza al rotolamento e peso, “Zero” indica sicuramente la sua gamma ad alte prestazioni. In particolare, i pneumatici Scorpion Zero All Season sono sviluppati per i conducenti di potenti crossover e SUV, nonché per pick-up con messa a punto sportiva e prestazioni che cercano una combinazione di capacità ad alte prestazioni con utilità per tutte le stagioni, inclusa la capacità di guidare su neve.

Per i suoi veicoli, Rivian ha chiesto a Pirelli di sviluppare una versione con ancora più grip dei suoi pneumatici Scorpion Zero All Season. Per soddisfare questa richiesta, gli ingegneri Pirelli hanno introdotto composti nano-compositi per garantire la massima aderenza e stabilità. Quindi si sono concentrati sul disegno del battistrada, introducendo uno stampo dedicato con una larghezza del battistrada maggiore, in grado di fornire una maggiore area di contatto.

Anche il pneumatico fuoristrada 275/65R20 di Pirelli, lo Scorpion All Terrain Plus, è stato sviluppato specificatamente per R1T e R1S con in mente l’avventura elettrica.

Lo Scorpion All Terrain Plus è il pneumatico Pirelli per light truck On/Off-Road All-Terrain sviluppato per i conducenti di pick-up, crossover e SUV che desiderano una miscela equilibrata di prestazioni su strada con capacità fuoristrada. Lo Scorpion All Terrain Plus è stato progettato con l’obiettivo di ottimizzare la durata, la trazione e la resistenza all’usura, oltre a fornire trazione sulla neve: ha infatti ottenuto il simbolo del fiocco di neve di montagna a tre punte (3PMSF). Le scanalature profonde e i tasselli indipendenti del battistrada aiutano a fornire l’azione di artiglio necessaria per trovare aderenza su terreni sconnessi e gli eiettori di pietre coniche resistono alle forature espellendo i sassi dal battistrada.

In questo caso, la sfida per creare una versione dedicata di questi pneumatici per Rivian è stata quella di abbinare i loro obiettivi di bassa resistenza al rotolamento con le applicazioni fuoristrada dello Scorpion All Terrain.