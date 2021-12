Rally di Roma Capitale 2022: ufficializzate le date

Con la conferma del calendario FIA European Rally Championship 2022 dopo il passaggio di consegne tra Eurosport e WRC Promoter, Max Rendina e Motorsport Italia ufficializzano la data del Rally di Roma Capitale 2022 che, a seguito anche della riunione ACI Sport con gli organizzatori rally, proseguirà nella data tradizionale e si svolgerà dal 21 al 24 luglio.

Si tratterà di un’edizione importante dato che sancirà la prima decade della gara capitolina, la cui avventura è iniziata nel 2012. In dieci anni l’evento è diventato una delle gare più apprezzate d’Europa grazie non solo all’indiscutibile ed impareggiabile cornice offerta dalla città di Roma ma anche per merito di un percorso tecnico, tosto, difficile da interpretare che, a conti fatti, è spesso risultato cruciale nelle alchimie dei campionati sia per quanto riguarda il Campionato Italiano Rally sia per il FIA European Rally Championship.

L’edizione 2022 segnerà sia per il decennale che per altri motivi un vero e proprio spartiacque nella storia dell’evento. Come detto, dopo cinque edizioni (2017-2021) valide per l’Europeo gestito da Eurosport, a partire dalla prossima stagione la serie continentale sarà gestita da WRC Promoter, lo stesso gruppo che sta alla base del World Rally Championship. Questo nuovo corso porterà sicuramente delle innovazioni, come la già annunciata diretta streaming che garantirà anche alle gare dell’Europeo la copertura All Live con tutte le prove in diretta, ribattezzata ERC+.

Allo stesso modo anche la validità tricolore prevede delle novità, dato che il CIR diventerà CIAR Campionato Italiano Rally Assoluto, si correrà solo su asfalto e il Rally di Roma Capitale ne sarà il quinto appuntamento.

“Manteniamo la nostra tradizionale data estiva e le titolazioni FIA ERC e CIAR Sparco – ha commentato Max Rendina – per un’edizione ricca di novità. Sembra ieri quando abbiamo iniziato questa appassionante avventura sportiva, eppure sono già passati 10 anni, ricchi di soddisfazioni, impegno e successi. Siamo al lavoro per continuare in questa importante striscia positiva per garantire al Rally di Roma Capitale numero 10 tutta la visibilità di cui avrà bisogno”.