Renault Espace E-Tech: la nostra prova su strada

Nel 1983, Renault svela quella che può essere considerata la prima “voiture à vivre”: Renault Espace, un pioniere che, con le sue cinque generazioni, è diventato una vera e propria icona del settore automotive. Con il nuovo Espace, Renault vuole rafforzare la grande offensiva della Marca nei segmenti C e D. Noi l’abbiamo provato.

Con un’altezza libera dal suolo di 18 cm e cerchi da 19” o 20” in funzione delle versioni, Nuovo Espace assume le sembianze di un SUV dal design incisivo. Da ogni punto di vista, Nuovo Espace presenta una linea elegante, atletica e dinamica. All’anteriore, la calandra è costituita da barre verticali che diventano una “scacchiera” nella versione più sportiva Esprit Alpine (quella del nostro test). La parte inferiore presenta tutte le caratteristiche tipiche dei SUV, con passaruota ampliati e la linea di cintura della scocca verniciata in nero lucido per una maggiore eleganza. L’abitabilità interna è visivamente esaltata dallo sbalzo posteriore allungato e dal lunotto posteriore verticale.

Il posteriore è caratterizzato dall’alettone presente oltre il tetto, dalle prese d’aria laterali e dalle due sottili barre cromate del paraurti. Infine, i gruppi ottici conferiscono a Nuovo Espace un look high-tech visivamente molto ricco, soprattutto al posteriore, dove i fari si prolungano fino al logo.

All’interno, l’allestimento Esprit Alpine si distingue immediatamente per i battitacco marcati Alpine e per la “A”, emblema di Alpine, sui poggiatesta. I sedili, la plancia, i pannelli delle porte e la consolle centrale sono rivestiti in Alcantara con cuciture color Blu Alpine. Il volante, invece, è ricoperto in pelle Nappa e Alcantara con cuciture blu, bianche e rosse. Le cinture di sicurezza nere sono arricchite dal bordino blu. Infine, la pedaliera è rivestita in alluminio.

Grazie al sistema multimediale OpenR Link, l’esperienza interattiva a bordo è semplice, intuitiva e divertente. Renault la arricchisce con una crescente offerta di contenuti interattivi esclusivi e tanti servizi. La plancia si arricchisce del sistema OpenR composto da due display tenuti insieme a forma di “L”: un display TFT orizzontale da 321 cm² e 12,3” sul cruscotto (1920 x 720 pixel) e un touchscreen verticale da 453 cm² e 12” in mezzo alla consolle (1250 x 1562 pixel). Con l’Head-up Display da 9,3”, la superficie complessiva degli schermi di Nuovo Espace raggiunge circa 1.000 cm², ossia l’equivalente di tre tablet touchscreen. Questa dotazione, una delle migliori del mercato, consente di godere pienamente dell’esperienza interattiva del sistema multimediale OpenR Link.

Nuovo Espace, in grado di ospitare fino a sette passeggeri, ha fatto dell’abitabilità il suo punto di forza, offrendo ora più che mai a tutti i passeggeri il comfort ideale per i lunghi viaggi. Basato sulla piattaforma modulare CMF-CD dell’Alleanza, può contare su un ampio spazio anche per le file posteriori, abbinato all’ottimizzazione specifica dello spazio interno.

Con una lunghezza di 4,72 metri, ossia 14 cm in meno rispetto alla generazione precedente, la lunghezza abitabile fino alla terza fila è aumentata, raggiungendo 2,48 metri. I passeggeri della terza fila di due sedili con uno spazio per le ginocchia di 128 mm e della massima accessibilità, grazie alla funzione Easy Access che permette di far scorrere la seconda fila su 260 mm ed incrementare l’inclinazione dello schienale. Ogni occupante può contare su una cintura dotata di pretensionatore, plafoniera con interruttore a sfioramento, presa di ricarica USB-C e, disponibile in opzione, impianto hi-fi Harman Kardon.

Nuovo Espace è alimentato dal motore di nuova generazione Renault E-Tech Full Hybrid. È composto da un motore termico turbo 3 cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv (96 kW) con coppia di 205 Nm e da due motori elettrici: quello principale da 50 kW, ossia 70 cv, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh/400V, che viene utilizzato per la guida elettrica, e il motore elettrico secondario, anche noto come starter ad alta tensione (High-voltage Starter Generator – HSG), da 25 cv con coppia di 50 Nm, che viene utilizzato per l’avviamento del motore termico e per il cambio marce.

La guida è piacevole, grazie a una risposta rapida e precisa del volante in parte attribuibile al retrotreno sterzante. Nelle accelerazioni da fermo o nelle riprese a bassa velocità, il motore elettrico interviene con reattività, offrendo una risposta pronta. Quando entrambi i motori, termico ed elettrico, operano insieme, la spinta risulta decisa. Si viaggia spesso a corrente, mentre il 1.2 si attiva in velocità oppure per ricaricare la batteria (che si rigenera anche nelle frenate). Ottima l’insonorizzazione che blocca fastidiosi fruscii aerodinamici e rumori di rotolamento dei pneumatici.

Il listino della Renault Espace E-Tech Full Hybrid parte da 42.200 euro e supera i 47.000 per la versione Iconic. L’allestimento Esprit Alpine parte, invece, da 45.200.