Sennheiser IE 300: un esperienza di ascolto High-Fidelity

Sennheiser presenta IE 300, auricolari cablati in-ear di fascia premium/professionale, già presentati in occasione dell’evento CES 2021 e realizzati per offrire un suono naturale e ricco. Il brand ha implementato il suo celebre trasduttore Extra Wide Band (XWB) da 7 mm, per garantire una definizione sonora ancora più calibrata e una massima esperienza di ascolto.

Ogni elemento è stato pensato per perfezionare l’esperienza di ascolto: questo include nuove membrane che riducono al minimo le distorsioni armoniche nell’orecchio (quantificate in un valore dello 0,08% di THD su 1 kHz, con 94 decibel come rapporto segnale-rumore), rendendo il suono estremamente naturale e fedele. Sennheiser abbina anche potenziate camere di risonanza che eliminano il disturbo nel canale uditivo per offrire alti più raffinati e dettagliati.

“Quando si è appassionati di audio, i dettagli sono fondamentali. Ecco perché abbiamo creato la IE 300, per permettere agli ascoltatori di sentire ogni sfumatura della loro musica”, ha dichiarato Jermo Köhnke, Product Manager di Sennheiser. “La IE 300 è stata progettata per essere una fedele compagna acustica, anche quando si è in movimento, fornendo sempre un’esperienza di audio superiore, nonostante l’ambiente circostante”.

Sennheiser IE 300 offre una durata e un comfort eccezionali, con un design ispirato al mondo dell’audio professionale. Gli auricolari sono dotati di un cavo ergonomico, regolabile ed extra flessibile, progettato per passare sopra all’orecchio e sei set di gommini in silicone e memory foam in misure diverse (S/M/L), per permettere una vestibilità personalizzata, comoda e sicura. Sono ideali per lunghe sessioni di ascolto, offrendo isolamento acustico e riducendo al minimo i rumori esterni indesiderati, anche in ambienti affollati. In confezione Sennheiser include una custodia “premium” per agevolare il trasporto, permettendo un elevato livello di protezione per le cuffie.

Il cavo da 3,5 mm dell’IE 300 è rinforzato in para-aramide per una notevole stabilità anche dopo numerosi cicli di utilizzo e curvatura, può inoltre essere facilmente sostituito prolungando il ciclo di vita del prodotto per una flessibilità ottimale. Gli auricolari sono provvisti di connettore MMCX placcato in oro di alta qualità, che garantiscono stabilita’ ed eccellente conduttivita’. Sarà possibile acquistare a parte anche dei cavi aggiuntivi bilanciati con jack da 4.4 o 2.5 mm, aprendo l’accesso alla nuova e futura generazione di dispositivi.

Il prezzo? 299 euro.