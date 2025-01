Sex Pistols, live in the USA 1978: tre concerti leggendari disponibili

I fan dei Sex Pistols potranno finalmente rivivere emozioni uniche con la pubblicazione di tre album storici provenienti dal tour degli Stati Uniti del 1978. Il leggendario tour statunitense del 1978 dei Sex Pistols è stato un evento che ha segnato la storia del rock and roll. Riuscire a captare l’energia di quei concerti è stato un desiderio a lungo atteso dai fan, e finalmente saranno accontentati con l’uscita di tre edizioni in vinile colorato, un boxset con tre CD e la disponibilità digitale di questi prestigiosi live.

“Ah-ha-ha. Hai mai avuto la sensazione di essere stato imbrogliato?”, queste sono le celebri parole pronunciate da Johnny Rotten, il frontman dei Sex Pistols, al culmine dell’ultimo show tenutosi al Winterland Ballroom di San Francisco il 14 gennaio 1978. Un momento epico che è rimasto impresso nella memoria di chiunque abbia vissuto quei concerti ribelli e vibranti.

Il primo album sarà pubblicato il 28 febbraio, con il concerto di Atlanta del 5 gennaio 1978. Seguiranno le esibizioni di Dallas del 10 gennaio e di San Francisco del 14 gennaio, ognuna in vinile colorato: rosso, bianco e blu. Questi dischi sono destinati a diventare tesori per tutti gli amanti della musica rock e per coloro che apprezzano il genio provocatorio dei Sex Pistols.

“Non siamo la peggior cosa peggiore che abbiate mai visto?” chiese Rotten durante uno dei concerti. E in effetti, con la loro musica cruda e onesta, la band riuscì a suscitare emozioni uniche e a trasmettere un’energia selvaggia e ribelle al pubblico presente.

La band, composta da Johnny Rotten, Paul Cook, Steve Jones e Sid Vicious, riuscì a creare uno spettacolo che rimarrà indelebile nella storia della musica.** Anche se il tour si concluse bruscamente e la band si sciolse poco dopo, il legato lasciato da quei concerti è stato immenso e ha influenzato generazioni di artisti successivi.

Con la pubblicazione di questi album, gli ascoltatori saranno trasportati direttamente in mezzo alla folla sudata e urlante, rivivendo così l’esperienza unica di un concerto dei Sex Pistols.** Le registrazioni ripulite e masterizzate permetteranno di apprezzare appieno l’energia travolgente che solo una band come i Sex Pistols poteva trasmettere.

I concerti dei Sex Pistols del 1978 restano un capitolo fondamentale nella storia della musica, una testimonianza di ribellione e autenticità che ancora oggi continua a influenzare artisti di tutto il mondo.** Con l’uscita di questi album, i fan potranno finalmente rivivere quelle emozioni uniche e irripetibili che solo i Sex Pistols sapevano regalare.

Il 28 febbraio sarà una data da segnare per tutti gli amanti della musica rock, un’opportunità unica per immergersi nel sound rivoluzionario dei Sex Pistols e rivivere quei momenti indimenticabili di puro rock and roll.