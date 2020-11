Si chiamerà Artura la supercar ibrida di McLaren

Nel primo semestre del prossimo anno, McLaren Automotive porterà tutta la sua esperienza nell’ingegneria dei propulsori ibridi nella categoria delle supercar con l’introduzione della nuova Artura. Artura è una vettura ibrida ad alte prestazioni (HPH) sviluppata grazie all’esperienza di oltre mezzo secolo da parte di McLaren, e traguardi ingegneristici conseguiti su pista e su strada.

Un progetto innovativo sotto ogni aspetto, ove Artura segna l’inizio di una nuova era per la pionieristica azienda britannica. Basandosi sull’esperienza nell’elettrificazione mostrata per la prima volta nell’ipercar ibrida McLaren P1TM svelata nel 2012 e più recentemente nella Speedtail Hyper-GT, entrata in produzione quest’anno come l’auto più performante di sempre della McLaren con una velocità massima di 403 km / h (250 mph), la Artura è la prima supercar di serie ibrida ad alte prestazioni della McLaren.

La nuova supercar McLaren segna il debutto di un nuovissimo e compatto propulsore a benzina V6 biturbo, progettato per legarsi con un motore elettrico e creare un nuovo propulsore ibrido leggero ad alte prestazioni che conserva i vantaggi in termini di prestazioni dei motori V8 più performanti di McLaren. Può viaggiare anche con la sola energia elettrica nei quotidiani tragitti urbani, a zero emissioni.

È questo il primo modello ad essere realizzato sulla nuovissima architettura della piattaforma ottimizzata per l’elettrificazione, progettata e prodotta nel Regno Unito presso il McLaren Composites Technology Center, la Artura conferma l’impegno di McLaren verso i principi di ingegneria ultraleggera che affondano le loro radici nel motorsport. Il peso aggiuntivo dato del sistema ibrido ad alte prestazioni, ad esempio, è stato ampiamente compensato dall’uso di tecnologie per il risparmio di peso su tutto il telaio, la carrozzeria e il gruppo propulsore. Inoltre, la McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA) al centro della Artura non solo consente un vantaggio di peso che pone la vettura ai vertici della categoria, ma è anche la base per l’eccellenza dinamica insita in ogni prodotto McLaren.

“Ogni elemento della Artura è assolutamente nuovo – dall’architettura della piattaforma a ogni dettaglio del propulsore ibrido ad alte prestazioni, alla carrozzeria esterna, gli interni e l’avanguardistico sistema di interfaccia del conducente – ma attinge a decenni di esperienza McLaren in – tecnologie sviluppate per le vetture da competizioni e stradali leggere e potendo contare su tutta la nostra esperienza nell’elettrificazione nella classedelle vetture supercar “ – ha dichiarato Mike Flewitt, Chief Executive Officer, McLaren Automotive