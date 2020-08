ŠKODA AUTO partner ufficiale del Tour de France 2020

La passione di ŠKODA per il ciclismo risale agli inizi della storia del Brand. Nel 1895, 125 anni fa, Václav Laurin e Václav Klement fondarono infatti una fabbrica di biciclette a Mladá Boleslav, in Boemia, dando vita alla società da cui deriva l’odierna ŠKODA Auto.

Per confermare la tradizione, anche quest’anno ŠKODA sarà al fianco del Tour de France 2020 (dal 29 agosto al 20 settembre) per la 17a volta consecutiva.

In qualità di partner ufficiale, ŠKODA fornirà 250 veicoli. Oltre al nuovo modello della bestseller del Brand, OCTAVIA di quarta generazione e all’ammiraglia SUPERB, saranno utilizzati per l’organizzazione e la gestione della gara anche KODIAQ, KAROQ e KAMIQ. ŠKODA SUPERB iV, il primo modello di ŠKODA con trazione ibrida plug-in, servirà come “Red Car” per il Direttore del tour Christian Prudhomme. Sarà lui a guidare il gruppo e, utilizzando le avanzate tecnologie di comunicazione presenti a bordo, sarà tenuto costantemente informato sugli ultimi sviluppi. Il particolare tetto di vetro della SUPERB iV rossa gli garantirà sempre la migliore visuale in ogni momento.

Inoltre, anche quest’anno ŠKODA è partner esclusivo dell’app ufficiale del Tour de France. Questa permette di essere sempre aggiornati sulle ultime novità, anche quando si è in viaggio. Oltre alla classifica e a un live ticker, offre il rilevamento GPS in tempo reale, i profili dei ciclisti e molto altro ancora. L’applicazione gratuita è disponibile per Android e iOS.