Superleggera Veloce12: l’eccellenza del design e della performance

La Superleggera Veloce12 incarna la quintessenza di Touring Superleggera, fondendo l’arte del design con l’ingegneria per creare un’autentica opera d’arte capace di emozionare chiunque si trovi al volante. Questo modello esclusivo porta con sé un aggiornamento delle prestazioni, esaltando il legame tra uomo e macchina grazie al ruggito sinfonico del suo motore V12 aspirato.

Ogni dettaglio della Superleggera Veloce12 si ispira al glorioso passato di Touring, e la sua nuova colorazione, Azzurro Cielo, ne è una perfetta espressione. Le sfumature del blu sono da sempre un tratto distintivo dell’estetica Touring, simbolo di eleganza, raffinatezza e sofisticazione. Con questa tonalità, il marchio omaggia la propria tradizione reinterpretandola in chiave contemporanea. La vivacità luminosa dell’Azzurro Cielo esalta le linee scolpite della carrozzeria, creando un affascinante gioco di luci e ombre che cattura lo sguardo.

Questa colorazione non è solo una scelta estetica, ma un’esperienza visiva che evoca eleganza, connessione e piacere di guida, perfettamente in sintonia con le sensazioni che la Veloce12 offre al conducente. L’ispirazione per questa tinta deriva da modelli iconici del passato, come l’Alfa Romeo 8C 2900 B Lungo, emblema di stile e innovazione tecnica della sua epoca. La tonalità di blu che caratterizzava la 8C ha guidato la definizione della personalità cromatica della Veloce12.

Realizzare l’Azzurro Cielo è stato un traguardo sia tecnico che artistico che ha richiesto oltre 600 ore di lavoro meticoloso. Dalla preparazione della superficie dell’auto fino all’applicazione dell’ultimo strato trasparente, ogni fase riflette l’impegno di Touring per la precisione e l’eccellenza. Il risultato è una Superleggera Veloce12 che risplende in un finish vibrante e dinamico, capace di interagire con la luce in modo sempre mutevole.

L’Azzurro Cielo si inserisce in una tradizione cromatica che ha attraversato la storia di Touring, legandosi a modelli iconici come la Disco Volante Spyder, la Berlinetta Lusso e la Mini Vision Superleggera. L’uso delle tonalità di blu non è mai stato solo una scelta estetica, ma un filo conduttore che unisce passato e presente, testimoniando l’eleganza senza tempo delle creazioni Touring.

Oltre alla sua bellezza mozzafiato, la Superleggera Veloce12 offre un’esperienza di guida che esalta il legame tra uomo e macchina. Spinta da un motore V12 aspirato da 5.5 litri, capace di erogare 503 cavalli, questa vettura unisce la tradizione meccanica al piacere di una guida analogica, regalando emozioni pure a ogni accelerazione.

L’interno della Veloce12 rispecchia l’eleganza del suo esterno, offrendo un ambiente raffinato e lussuoso progettato per esaltare la connessione tra il pilota e la strada. Ogni dettaglio dell’abitacolo è pensato per rendere l’esperienza di guida non solo entusiasmante, ma anche profondamente personale.

Con la sua esclusiva tonalità Azzurro Cielo, un design straordinario e prestazioni di livello assoluto, la Veloce12 incarna il concetto stesso di Pure Italianità. Prodotta in soli 30 esemplari, questa creazione non è semplicemente un’auto, ma un invito a vivere la vita nel modo più autentico e raffinato che l’Italia possa offrire.