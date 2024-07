TEDUA: l’artista rivelazione del 2023 al Rock in Roma

L’ultimo appuntamento live di Rock in Roma all’Ippodromo delle Capannelle sarà davvero imperdibile, con l’artista rivelazione del 2023 ancora ai vertici delle classifiche discografiche: TEDUA. L’artista si esibirà presentando i suoi successi, tra i quali brani ispirati ai gironi della “Divina Commedia” e provenienti da tutta la sua carriera musicale.

Il concerto è stato annunciato in seguito al lancio del nuovo singolo “Parole Vuote (La Solitudine)” in collaborazione con Capo Plaza, che in sole 24 ore dalla sua uscita ha conquistato la vetta delle classifiche di Spotify Italia e Apple Music. Questo successo immediato conferma quanto fosse attesa la pubblicazione del singolo dal pubblico entusiasta, che aveva richiesto a gran voce l’uscita dopo lo spoiler pubblicato da TEDUA sui suoi social e subito utilizzato su TikTok dagli utenti.

Il brano, prodotto da Shune, segna il ritorno discografico di TEDUA dopo il grande successo de “La Divina Commedia”, uno degli album più importanti del 2023. Il talento di TEDUA si unirà a quello di Capo Plaza, artista multiplatino di fama internazionale, per regalare un concerto indimenticabile.

L’evento a Rock in Roma si preannuncia emozionante, e per facilitare gli spostamenti dei fan, sono stati intensificati i servizi di trasporto. Dalla stazione di Capannelle partirà un treno speciale per Roma Termini alle 00:30 dopo il concerto. Inoltre, all’uscita dal concerto sarà disponibile un Bus-Navetta che riaccompagnerà il pubblico fino al centro di Roma, con partenze successive per garantire a tutti un comodo ritorno.

TEDUA ha saputo conquistare il pubblico con la sua performance dal taglio internazionale, unendo preparazione artistica e versatilità multidisciplinare. L’appuntamento live a Rock in Roma promette emozioni forti e un’esperienza musicale da non perdere per tutti gli amanti della musica urban.