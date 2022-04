Toyota sarà Auto Ufficiale del 105° Giro d’Italia

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna delle vetture Toyota che accompagneranno anche quest’anno la Carovana Rosa. A consegnare le vetture al Presidente del Gruppo RCS, Urbano Cairo, l’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Luigi Ksawery Luca’.

“Essere al fianco di RCS MediaGroup per il quarto anno consecutivo è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia. È una partnership che si rinnova e in linea con la nostra visione Beyond Zero, che mira alla realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva. È per noi un grande onore poter mettere a disposizione la nostra flotta elettrificata, contribuendo a rendere il Giro ancora più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.”

Urbano Cairo, Presidente RCS MediaGroup ha dichiarato: “Manca poco più di un mese alla partenza del Giro d’Italia edizione 105 e anche quest’anno siamo certi di poter proporre un evento e una vetrina di livello mondiale. La Grande Partenza dall’Ungheria e la distribuzione delle immagini televisive in 200 paesi nei cinque continenti fanno del prossimo Giro d’Italia un avvenimento importante. Toyota, brand dal respiro internazionale, per il quarto anno consecutivo farà parte della Carovana Rosa; le loro auto ibride e innovative ci aiuteranno a costruire uno spettacolo ancora più responsabile e sostenibile e a raccontare i territori attraversati con tutte le loro numerose eccellenze.”

Alla 105° edizione del Giro d’Italia Toyota sarà presente con tutta la sua gamma elettrificata, con una flotta di oltre 50 veicoli. Al Giro di quest’anno debutterà in anteprima italiana il nuovo Toyota Bz4X, il primo modello della nuova famiglia Toyota bZ – beyond Zero – di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni, che accompagnerà gli atleti nelle tappe della manifestazione.

Oltre al Toyota bZ4X, vedremo girare insieme ai ciclisti in gara anche la Toyota Mirai di seconda generazione, una vettura che incarna la visione Beyond Zero – oltre lo zero – del Gruppo Toyota: un’auto a trazione elettrica, alimentata da fuel cell a idrogeno, la cui unica emissione è vapore acqueo e grazie ad un filtro è in grado di pulire l’aria durante la guida.

Completano la flotta i RAV4, nella versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid, e le Corolla Hybrid Touring Sports, vetture in grado di coniugare al meglio prestazioni con alta efficienza energetica ed emissioni di climalteranti ed inquinanti estremamente ridotte.

Nell’edizione dello scorso anno, infatti, Il RAV4 Hybrid e la Corolla Hybrid Touring Sports che hanno accompagnato i ciclisti in gara hanno registrato prestazioni ai massimi livelli, viaggiando lungo le tappe della manifestazione in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo, a testimonianza del grande contributo che possono dare le tecnologie elettrificate Toyota alla tutela dell’ambiente e alla mobilità sostenibile.

Ad attendere gli atleti alla linea di arrivo vi sarà, inoltre, la nuova Toyota Aygo X, l’innovativo urban crossover, proposta unica tra le city car, ricca di tecnologia pur rimanendo alla portata di tutti.