Toys Center porta il Natale nei reparti pediatrici con “Giocattolo Sospeso”

In occasione del Natale, Toys Center rinnova il suo impegno verso la solidarietà attraverso l’iniziativa “Giocattolo Sospeso”, un progetto speciale realizzato in collaborazione con Assogiocattoli e Fondazione ABIO Italia ETS per il bambino in ospedale. Dal 21 al 27 novembre, i clienti dei punti vendita Toys Center situati vicino a un’associazione ABIO avranno l’opportunità di regalare un sorriso ai bambini ricoverati.

L’iniziativa è semplice ma dal forte impatto emotivo. I clienti possono scegliere un giocattolo direttamente nei negozi aderenti e consegnarlo al box informazioni, dove sarà accolto dal personale dedicato. Ogni donatore riceverà un adesivo da applicare personalmente sul regalo, trasformando un atto di generosità in un gesto tangibile e personale. Questo tocco speciale crea un legame emotivo tra chi dona e i piccoli destinatari, portando loro non solo un giocattolo, ma anche un messaggio di vicinanza e affetto.

Alla fine della settimana, i volontari di ABIO si occuperanno di distribuire i giocattoli nei reparti pediatrici degli ospedali locali, offrendo momenti di gioia e spensieratezza a chi sta affrontando un periodo difficile.

Fondata a Milano nel 1978, ABIO è un punto di riferimento per l’umanizzazione degli ospedali, con oltre 4.000 volontari attivi in tutta Italia. Operando in sinergia con medici e operatori sanitari, i volontari ABIO sostengono bambini, adolescenti e famiglie durante il loro percorso ospedaliero, alleviando ansie e paure e offrendo un supporto emotivo costante.

Partecipare a “Giocattolo Sospeso” significa contribuire al grande lavoro di ABIO, portando un po’ di calore e speranza a chi ne ha più bisogno. Ogni dono rappresenta un piccolo ma prezioso aiuto, in grado di trasformare una giornata in ospedale in un momento di gioia.

L’iniziativa “Giocattolo Sospeso” non è solo un’opportunità per rendere il Natale speciale per i bambini ricoverati, ma anche un invito a tutti noi a riflettere sull’importanza di essere comunità. Ogni giocattolo donato diventa simbolo di una rete di supporto che va oltre le pareti di un ospedale, dimostrando che anche nei momenti più difficili è possibile portare un sorriso.

Punti vendita Toys Center aderenti all’iniziativa:

Piemonte: Torino, Nichelino (TO), Grugliasco (TO), Novara, Madonna dell’Olmo (CN), Gaglianico (BI). Lombardia: Milano, Arese (MI), Assago (MI), Cinisello Balsamo (MI), Cologno Monzese (MI), Corsico (MI), San Giuliano Milanese (MI), Lecco, Pedrengo (BG), Crema, Busnago (MB), Mantova, S. Martino Siccomario (PV), Como, Brescia – Tadini, Salò (BS), Desenzano del Garda (BS). Trentino-Alto Adige Trento. Veneto: Affi (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), Sona (VR), Gambarare di Mira (VE). Emilia-Romagna: Bologna Bovi, Bologna Meraville, Anzola dell’Emilia (BO), Rimini (RN). Toscana: Lucca, Orbetello (GR), Marema (GR). Marche: Pesaro. Lazio: Roma Conti, Roma Flaminia, Roma Prenestina. Abruzzo: L’Aquila. Campania: Napoli, Afragola (NA), Giugliano in Campania (NA), Mariglianella (NA), Napoli Secondigliano (NA), Pompei (NA), Pozzuoli (NA), Volla (NA). Puglia: Casamassima (BA). Calabria: Reggio Calabria, Zumpano (CS), Corigliano Calabro (CS). Sicilia: Palermo, Catania, Catania Etnapolis – Belpasso, San Giovanni La Punta (CT). Sardegna: Cagliari – Sestu (CA).