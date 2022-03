Tucano Urbano, EL ‘TOP: il massimo per tutte le stagioni

TUCANO URBANO presenta EL ‘TOP, il nuovo casco full optional fresco d’estate, grazie alla ventilazione Dynamic Flow, e caldo quando serve, grazie alle cover copri-aerazione in dotazione.

EL ‘TOP È il dem-jet per chi si muove in città in tutte le stagioni, anche sotto il sole cocente perché basta rimuovere le cover copri-aerazione per sentirsi freschi. Il merito è del sistema di ventilazione Dynamic Flow, messo a punto da TUCANO URBANO: le prese d’aria sulla calotta, protette da una rete metallica, convogliano il massimo flusso d’aria verso l’interno del casco attraverso i fori e le canalizzazioni presenti nell’EPS. L’interno termoformato permette – attraverso spessori differenziati – di garantire inoltre la miglior circolazione dell’aria e la costante dissipazione di calore e umidità, con un risultato di massima freschezza. E quando le temperature si fanno più rigide è sufficiente riapplicare le cover per essere pronti ad affrontare la nuova stagione.

La calotta si distingue per l’esclusivo design small fit, dalle linee sport-chic. E sportivi e al tempo stesso sofisticati sono anche i colori proposti da TUCANO URBANO per questo nuovo demi-jet che non vuole assolutamente passare inosservato. Si va dal bianco ghiaccio lucido, che più classico non si può, al grigio carbone opaco, davvero alternativo al solito nero; e si spazia da un particolarissimo blu infinito opaco ad un’altra tinta inconsueta: il bronzo, anch’esso opaco. Su queste quattro tonalità base ci si può divertire a creare mille combinazioni di colore: basta sostituire le cover copri-aerazione tono su tono in dotazione al casco con quelle disponibili come opzionali in un ricco ventaglio di colori, tutti di tendenza.

Oltre alla visiera lunga trasparente, è dotato del comodo visierino parasole da abbassare quando serve. Come in tutti i prodotti TUCANO URBANO, ogni dettaglio è difatti curato e mirato a garantire la massima praticità e comodità. Ecco, perché l’interno è stato realizzato in microfibra traspirante, anallergica, removibile e lavabile; ed è stato progettato con un innovativo Luxury design in termoformatura che riduce al minimo le cuciture. La cuffia interna è in maxi-rete Aero 3D; i guanciali sono lavabili e staccabili, così come il paracollo realizzato in poliuretano effetto pelle traforato e rete Aero 3D. Il cinturino è dotato di chiusura micrometrica e di passante sottogola in morbida microfibra.

Per finire, EL’TOP si posiziona in alto anche per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: 119,00€ Iva inclusa, con incluse due cover in tinta con il casco. Le cover per la personalizzazione sono invece acquistabili separatamente al prezzo di 14,90€, eccezion fatta per la variante nera che costa 9,90€.