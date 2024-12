Una vision per Range Rover SV Bespoke: la Range Rover SV Candeo

Range Rover ha svelato il veicolo più altamente artigianale mai prodotto dal team Range Rover SV Bespoke: la Range Rover SV Candeo.

Veicolo da collezione unico nel suo genere, questo esclusivo modello a passo lungo rappresenta l’apice della personalizzazione Range Rover SV Bespoke: una visione per le future finiture disponibili a partire dal Model Year 2026.

Traendo ispirazione dai toni freddi della famosa costa di Miami, Range Rover ha creato un veicolo unico che esprime questa bellezza naturale. La Range Rover SV Candeo, il cui nome deriva dal latino “splendere, rifulgere”, riflette i panorami oceanici di fama mondiale.

Esposta al Design Miami, nell’ambito della partnership ufficiale di Range Rover, è presentata in uno spazio dedicato alla filosofia del design modernista che guida il brand, con uno sfondo cinematografico che celebra il paesaggio e le viste oceaniche di Miami.

L’esterno presenta una finitura bicolore applicata a mano, che crea un elegante effetto “ombra” ispirato all’azzurro satinato della parte superiore del veicolo, che sfuma nel bianco perla lucido della parte inferiore della caratteristica silhouette Range Rover. Questa combinazione di colori cattura i riflessi dorati che brillano sulle limpide acque blu di Miami. L’esterno è completato da cerchi in lega da 23 pollici, forgiati e rifiniti al diamante con inserti in tinta bianco perla.

Un dettaglio distintivo è il lettering Range Rover in oro massiccio 18 carati, squisitamente realizzato, con un peso di oltre 900 g. L’oro, interamente riciclato da fonti controllate, preserva le risorse naturali. Ogni lettera è realizzata in 3D, con un esterno in oro giallo e un interno in oro bianco, rifinita a mano da gioiellieri britannici per garantire una precisione assoluta.

L’interno è un capolavoro di lusso e armonia. La combinazione di pelle Liberty Blue Near-Aniline e Perlino Semi-Aniline richiama il passaggio tra alba e mezzogiorno. Questo tema è arricchito da ricami accurati e impiallacciature in legno scuro naturale, con finiture in ceramica bianca su cambio e comandi.

Un esclusivo motivo radiante è ricamato sugli schienali dei sedili, evocando il tema della “luce” e richiamando i raggi del sole che si estendono attraverso l’abitacolo. La Range Rover SV Candeo introduce per la prima volta un rivestimento del cielo ricamato, con sfumature d’oro che richiamano l’alba. I cuscini presentano un motivo geometrico ispirato alla meridiana, realizzato con 90.000 punti per una finitura tattile e precisa.

L’abitacolo posteriore offre un comfort senza precedenti per due passeggeri grazie ai sedili avvolgenti con regolazione a 24 vie e funzione massaggio. Completano il tutto un vano refrigerato per bevande e un elegante Club Table elettrico, progettato per fornire uno spazio di lavoro funzionale e raffinato.

La Tailgate Event Suite, rifinita in pelle Liberty Blue Near-Aniline, è ispirata al rasserenante bagliore delle albe di Miami e include cuscini ricamati con un esclusivo motivo radiale del sole.

Il servizio SV Bespoke, disponibile sulle auto Range Rover SV e Autobiography, offre un’esperienza di personalizzazione unica, con una vasta gamma di opzioni interne ed esterne.

La Range Rover SV Candeo è in mostra al Design Miami dal 3 all’8 dicembre 2024.