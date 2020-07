Uomini al lavoro: la nuova allerta segnalata da COYOTE

Con l’arrivo dell’estate e delle ferie, saranno tantissimi gli italiani che si metteranno in viaggio con la propria auto. E quella del 2020 verrà ricordata come un’estate di grandi lavori autostradali sulle principali arterie del nostro Paese.

Uno degli esempi lampanti ne è la Regione Liguria e quindi la A12 Genova-Rosignano specialmente sul tratto Genova – Sestri Levante, dove per mettere in sicurezza il sistema di gallerie, l’intera viabilità autostradale in quel tratto si è ridotta ad una corsia.

Per aiutare gli automobilisti a gestire questi disagi e viaggiare in sicurezza, Coyote ha integrato una nuova allerta: UOMINI al LAVORO. Questa segnalazione prevede che si venga avvisati se sulla strada di percorrenza ci siano operai al lavoro e quindi dei cantieri e che la viabilità sia più complessa. Anche la nuova allerta, come tutti gli avvisi Coyote, è visibile con un anticipo di 30Km sui tratti di strada a lunga percorrenza.

La nuova allerta, utilizzando lo stesso principio di condivisione delle allerte con gli altri utenti della Community COYOTE, è già disponibile ed utilizzabile su APP COYOTE per iOS e Android, compatibile CarPlay e Mirrorlink e sul dispositivo di navigazione COYOTE NAV+.

Per utilizzare la nuova allerta, l’utente non deve effettuare nessuna operazione di aggiornamento in quanto, utilizzando l’apposito comando di segnalazione, l’avviso è già accessibile.