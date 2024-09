XGIMI: le novità in mostra a IFA 2024

XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori, torna a IFA 2024 con entusiasmanti novità nel mondo dell’ intrattenimento domestico. Quest’ anno, il marchio presenta due nuovi modelli di proiettori destinati a conquistare gli appassionati del settore.

AURA 2 è il nuovo proiettore smart 4K Ultra Short Throw (UST) di fascia alta, progettato per rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento domestico con la sua tecnologia all’avanguardia e un design elegante. Grazie alla tecnologia Dual Light 2.0, AURA 2 offre 2300 ISO Lumen e una copertura del 99% della gamma DCI-P3, garantendo immagini vivide e dettagliate. Con un rapporto di proiezione ultra-corto di 0,177:1, è in grado di proiettare uno schermo da 100 pollici a soli 17,82 cm di distanza. Questo modello supporta Dolby Vision, HDR10, IMAX Enhanced e integra audio Harman/Kardon con Dolby Atmos. Inoltre, AURA 2 include Android TV 11 e la tecnologia ISA 5.0 per una configurazione automatica e connettività avanzata, offrendo un’esperienza premium per gli utenti.

MoGo 3 Pro, invece, è il proiettore portatile ideale per l’intrattenimento domestico e per il cinema all’aperto. Compatto e leggero (1,1 kg), questo modello offre immagini Full HD su uno schermo fino a 120 pollici, con 450 ISO lumen di luminosità e audio surround grazie agli altoparlanti Harman/Kardon. Dotato di Google TV e supporto per Netflix, MoGo 3 Pro può essere alimentato tramite power bank, rendendolo perfetto per un uso in movimento. La staffa integrata e la tecnologia ISA 2.0 semplificano la configurazione, mentre gli accessori come il Filtro Ottico Creativo, il PowerBase Stand e la custodia per il trasporto completano il pacchetto.

Dal 2013, XGIMI si impegna a offrire proiettori all’avanguardia che creano esperienze audiovisive coinvolgenti per gli utenti in tutto il mondo. Collaborando con partner di prestigio come Google, Harman Kardon e Texas Instruments, XGIMI sviluppa dispositivi di intrattenimento all-in-one, che si distinguono per la loro semplicità d’uso e il design unico.