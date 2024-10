XGIMI Serie HORIZON S: un nuovo standard per l’intrattenimento domestico

XGIMI, leader globale nell’innovazione dei proiettori smart, continua a sorprendere e alzare il livello nel mondo dell’intrattenimento domestico. Dopo il successo riscosso dalla nuova gamma presentata a IFA, l’azienda annuncia il lancio della serie HORIZON S, una nuova linea di proiettori che segna un’importante evoluzione nel settore.

La serie comprende i modelli HORIZON S Max e HORIZON S Pro, entrambi dotati di un design rinnovato e caratteristiche tecniche superiori, studiate per offrire un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente direttamente nel salotto di casa. Una delle novità più interessanti è il supporto integrato, che permette una rotazione orizzontale fino a 360° e verticale fino a 135°, rendendo possibile proiettare l’immagine in qualsiasi direzione. Questa flessibilità è accompagnata dalla tecnologia Intelligent Screen Adaptation (ISA) 5.0, che garantisce una configurazione automatica e impeccabile fin dal primo utilizzo, semplificando notevolmente l’esperienza per l’utente. Funzioni come Auto Focus, Auto Keystone continuo, adattamento del colore della parete e protezione intelligente degli occhi aggiungono sicurezza e facilità d’uso.

Entrambi i proiettori sono equipaggiati con la tecnologia Dual Light 2.0 di XGIMI, che unisce un sistema laser a tre colori con una fonte di illuminazione ibrida a LED. Questo permette di offrire immagini in 4K con una precisione cromatica eccezionale (ΔE<1) e un contrasto dinamico impressionante di 1.000.000:1, traducendosi in colori vividi e neri profondi che garantiscono un’esperienza visiva immersiva e straordinaria.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza, troviamo gli altoparlanti Harman Kardon da 2x12W, supportati da Dolby Audio, per un suono avvolgente e dettagliato che accompagna perfettamente ogni scena. Grazie ad Android TV 11 integrato, gli utenti possono accedere a un vasto mondo di contenuti, il tutto racchiuso in un design moderno e raffinato. I materiali di alta qualità e la copertura meccanica per la lente dimostrano l’attenzione di XGIMI sia all’estetica che alla funzionalità.

Il modello di punta, HORIZON S Max, si distingue per la certificazione IMAX Enhanced e Dolby Vision®, che offre una luminosità di 3100 ISO Lumen, la più alta mai raggiunta da un proiettore XGIMI. La certificazione IMAX Enhanced assicura una qualità visiva cinematografica, con un formato allargato e un audio esclusivo DTS, garantendo una fruizione di livello superiore.

Anche HORIZON S Pro, con certificazione Dolby Vision® e una luminosità di 1800 ISO Lumen, offre prestazioni visive di altissima qualità, confermando la serie HORIZON S come una scelta eccellente per chi desidera un’esperienza di intrattenimento domestico senza compromessi.

I modelli XGIMI HORIZON S Pro e HORIZON S Max sono disponibili da oggi sul sito ufficiale xgimi.com, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati, con un prezzo al pubblico rispettivamente di 1.399 euro e 1.999 euro.