XIAOMI: si completa l’esperienza cinematografica

Xiaomi, leader mondiale nella tecnologia, annuncia l’arrivo in Italia di Mi TV 4S 65” per far vivere la vera esperienza della smart TV a tutti, con una qualità altissima al prezzo di 699,90 €.

Mi TV 4S 65” offre la migliore qualità d’immagine della categoria con tecnologia 4K e HDR10+, insieme a una qualità del suono superiore tramite DTS-HD e Dolby Audio per un’esperienza davvero cinematografica. Grazie ai diversi content provider tra cui Netflix, YouTube, Prime Video e altri ancora, gli spettatori potranno godere di un ampio catalogo di intrattenimento. Per avere a disposizione ancora più possibilità di scelta, sarà possibile scaricare ulteriori applicazioni direttamente dal Google Play Store e usufruire di comode funzionalità come Chromecast e Google Assistant.

“Finalmente l’intera gamma delle tanto attese Mi TV è completa e disponibile anche in Italia. Le Mi TV di Xiaomi si caratterizzano per il design elegante, un hardware potente, un’interfaccia incredibilmente facile da usare, in aggiunta alla vasta libreria di contenuti multimediali. Non parliamo solo di smart TV, ma di un vero e proprio hub dello smart living che eleva lo standard del settore dei televisori” – ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Con l’arrivo di Mi TV 4S 65”, tutta la gamma Mi TV, inclusi i fratelli minori – Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” e Mi TV 4A 32” – è da oggi disponibile non solo presso i Mi Store Autorizzati e su Amazon, ma anche su mi.com.