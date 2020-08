Yamaha E-Bike: un nuovo motore più potente e più leggero

Nel 1993, Yamaha ha inventato la prima bicicletta a pedalata assistita elettricamente e da allora la popolarità delle e-bike è cresciuta a un ritmo fenomenale. Negli ultimi dieci anni, l’introduzione di motori ad alta efficienza e batterie più potenti ha trasformato le prestazioni e la portata di questo veicolo ecologico e oggi l’e-bike sta emergendo come una valida alternativa al trasporto pubblico.

Molti dei marchi di e-bike più noti di oggi montano le unità motore e le batterie del marchio giapponese come equipaggiamento di serie e, negli ultimi anni, questo importante segmento del business Yamaha ha conosciuto una crescita solida e sostenuta.

La mobilità urbana, oggi, è un tema chiave per tutti coloro che vivono o lavorano in città e, per il 2021, Yamaha risponderà alle esigenze del mercato introducendo la serie PW CE e la batteria External Crossover 500, entrambe soluzioni perfette per alimentare la nuova generazione di e-bike.

Con una potenza nominale di 250 W e di 50 Nm di coppia, la nuova serie PW CE pesa soltanto 2,9 kg ed è quindi l’unità motore più leggera mai creata da Yamaha. Inoltre, è estremamente compatta, consentendo ai produttori europei di e-bike di sviluppare telai di nuova generazione con un profilo più essenziale, più snello e più pulito.

Progettata per essere montata sul tubo obliquo o davanti al tubo della sella, invece, la nuova batteria External Crossover 500 è dotata di un semplice sistema di bloccaggio e sgancio per rimuoverla, ricaricarla o conservarla a casa senza difficoltà. Con un peso di soli 2,9 kg, questa batteria agli ioni di litio da 36 V ha una capacità di 500 Wh e può essere caricata in circa 4 ore, il che la rende una fonte di alimentazione ideale per la nuova unità motore.