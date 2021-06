Ypsilon e-scooter: ecco il nuovo monopattino elettrico firmato Lancia

Creare un mondo migliore, che sia più sostenibile, più innovativo e anche più elegante. Così Lancia immagina il proprio futuro, dove la tecnologia va di pari passo con il rispetto per l’ambiente e dove l’eleganza sia uno dei motori del cambiamento. Questi i principi ispiratori che hanno dato vita a Lancia Ypsilon e-scooter, il nuovo monopattino elettrico, nato dalla collaborazione tra Lancia e MT Distribution, azienda italiana con un consolidato know-how nel campo della micro mobilità elettrica urbana.

Ypsilon e-scooter è disponibile in due colori, Maryne e Gold, con personalizzazioni nate dalla collaborazione di MT e Lancia con Pininfarina e consente di muoversi fra le vie del centro in maniera agevole, una volta parcheggiata la propria vettura. Dotato di un motore da 250W di tipo brushless, una tecnologia che richiede una manutenzione minima e garantisce alte prestazioni, può essere utilizzato come vero e proprio mezzo di trasporto per percorrere in autonomia fino a 18 chilometri. Il suo telaio in alluminio e la chiusura easy-folding assicurano leggerezza e praticità, rendendo comodo l’utilizzo in combinazione o in alternativa ad altri mezzi di trasporto. Le comode ruote honeycomb da 8’’, insieme alla sospensione anteriore, attutiscono le irregolarità del manto stradale, garantendo un maggior comfort. L’esperienza di guida è resa ancora più sicura dalle luci LED anteriori e posteriori, che si inseriscono in maniera armoniosa nelle linee del monopattino, impreziosendone il profilo.

Elegante e innovativo, il nuovo Ypsilon e-scooter è in perfetta armonia con lo spirito della Nuova Ypsilon Hybrid Ecochic. La Lancia Ypsilon, best seller con 35 anni di storia, 4 generazioni, 35 serie speciali e più di 3 milioni di unità vendute, continua ad essere sempre contemporanea, affermandosi come l’unica Fashion City Car nel suo segmento. Da 10 anni è sul podio del segmento B in Italia, è la seconda auto più venduta del mercato in assoluto e conferma di essere da oltre 3 anni stabilmente leader di vendita nel proprio segmento, consuntivando, nei primi 5 mesi del 2021, 22.800 immatricolazioni ed una quota del 13,8%. Inoltre, sono più di 34 mila le Lancia Ypsilon Hybrid vendute dal lancio, di cui quasi 20.000 nel 2021.

Lancia Ypsilon è dunque una chiara espressione di bellezza, innovazione e stile senza tempo. Merito soprattutto del suo look distintivo e seducente, reso oggi ancora più contemporaneo dal ritorno alla griglia verticale, stilema delle vetture Lancia del passato, o ancora dall’uso del motivo Chevron per i sedili, rivestiti anche con il tessuto SEAQUAL ® YARN. Uno stile che si è fatto quindi più contemporaneo, tecnologico e rispettoso dell’ambiente, ma sempre incredibilmente elegante. Lancia Ypsilon dispone di una gamma di motori 100% EcoChic che si compone del nuovo Mild Hybrid e delle versioni GPL e metano che sono state adeguate alla normativa Euro 6D Final per ridurre ulteriormente consumi ed emissioni.

Lancia Ypsilon e-scooter è disponibile presso gli owned dealer italiani e i canali della grande distribuzione, nei negozi di elettronica di consumo e specializzati, oltre che nei principali store online, al prezzo consigliato di 299 Euro.