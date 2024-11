“125 VOLTE FIAT”: al MAUTO la mostra dedicata ai 125 anni di FIAT

In occasione dei 125 anni dalla fondazione di FIAT, Torino ospiterà un’imperdibile serie di eventi che ripercorrono la storia e l’impatto sociale e culturale del celebre marchio italiano, nato nel 1899 come Fabbrica Italiana Automobili Torino. Dal 15 novembre 2024 al 4 maggio 2025, il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, l’Heritage Hub e il Centro Storico FIAT accoglieranno una mostra e due rassegne per raccontare oltre un secolo di innovazione, design e cultura italiana.

La mostra principale, intitolata “125 VOLTE FIAT. La modernità attraverso l’immaginario FIAT”, sarà ospitata al MAUTO e curata da Giuliano Sergio in collaborazione con il Centro Storico FIAT e Heritage HUB. L’esposizione esplora il contributo di FIAT alla modernizzazione dell’Italia, mettendo in luce il suo patrimonio artistico e visivo e l’impatto sullo sviluppo culturale e industriale del Paese.

Questa mostra unica racconterà il legame tra FIAT e l’Italia attraverso nove modelli iconici, tra cui la leggendaria 508 Balilla del 1932, la 500 A Topolino del 1936, la Panda 30 del 1982, e la moderna 500e, simbolo del Made in Italy e leader tra le city car elettriche in Europa. Oltre alle vetture, il pubblico potrà ammirare opere d’arte, memorabilia, documenti storici, materiali grafici e audiovisivi organizzati in otto macrosezioni espositive, che illustrano il ricco immaginario visivo di FIAT. La mostra sarà arricchita da un ciclo di cinque incontri, realizzati in collaborazione con l’Università di Torino, che approfondiranno i temi dell’esposizione.

Parallelamente, l’Heritage Hub ospiterà la rassegna “INSOLITE E SORPRENDENTI FIAT”, un viaggio tra i modelli meno noti della casa automobilistica torinese, progettati con un mix di avanguardia, tecnologia e audacia. La rassegna si articola intorno a tre temi principali: innovazione, efficienza e divertimento, mostrando i momenti in cui FIAT ha osato esplorare nuove frontiere e introdurre soluzioni tecniche d’avanguardia.

Tra i modelli esposti spiccano la Fiat 520 degli anni ’20 e la concept car Fiat Scia del 1993, che evidenziano l’inventiva del marchio. Sarà possibile ammirare anche la 500 “C” Giardiniera Legno, la versatile 600 Multipla, e la Panda Militare Steyr Puch – ciascuna emblema di praticità e adattabilità. La rassegna non dimentica il lato ludico di FIAT, con vetture uniche come la Uno Turbo Trofeo, la Panda Jolly, la 500 Barbie Edition, fino alla celebre Fiat Qubo Spiaggina.

Questa esposizione sarà accessibile il venerdì e la domenica alle 10:30 e alle 15:30 e il sabato alle 10:30, alle 15:30 e alle 18:00, previa prenotazione.

A completare le celebrazioni, il Centro Storico FIAT proporrà un’esposizione di materiali inediti, realizzata in collaborazione con l’ISMEL (Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali). Documenti d’archivio e memorabilia offriranno una finestra sulle tappe fondamentali della storia di FIAT, permettendo ai visitatori di scoprire aspetti poco conosciuti del marchio che ha accompagnato l’Italia nella sua crescita industriale e culturale.

Le celebrazioni del 125° anniversario di FIAT rappresentano un’opportunità unica per esplorare la storia di un’azienda che ha definito l’immaginario italiano e ha influenzato la società, l’arte e la cultura del nostro Paese per oltre un secolo.