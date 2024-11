ACI Sport: la Scuola Federale lancia la 21^ edizione del Supercorso

Si avvicina l’appuntamento più atteso della stagione per la Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” con la 21^ edizione del Supercorso. L’evento simbolo per l’Università dell’Automobilismo si svolgerà come ogni anno nell’Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”, a Campagnano di Roma, secondo un programma intenso e ricco di attività didattiche, da lunedì 11 a giovedì 14 novembre. Al centro della scena ci saranno alcuni dei migliori giovani piloti italiani – che verranno annunciati a breve – individuati dalla Federazione attraverso un percorso di osservazione e monitoraggio sui campi di gara durante il corso della stagione sportiva. A questo gruppo di ragazzi verrà offerta la possibilità di studiare sia la teoria che la pratica ed affinare le proprie conoscenze in un contesto di alto profilo, a stretto contatto con diversi professionisti del settore che li stimoleranno sotto ogni aspetto. In palio, oltre all’esperienza formativa, ci saranno un premio d’onore per il vincitore del Supercorso ed il Trofeo “Cristiano del Balzo” – dedicato a Gero, storico direttore nei primi 20 anni della Scuola – consegnato al pilota che mostrerà maggior dedizione e margine di crescita durante il corso.

Per garantire ai suoi allievi una formazione di alto profilo, la Scuola Federale potrà avvalersi nuovamente del sostegno di PharmaNutra, partner che ha scelto di affiancare il brand Cetilar per incentivare la formazione dei giovani sportivi. Confermato anche in questa ventunesima edizione del Supercorso l’affiancamento di Formula Medicine, presenza costante nei principali appuntamenti accademici che monitorerà i partecipanti sotto il profilo psico-fisico e inizierà a farli familiarizzare con una preparazione professionale all’attività sportiva. La parte centrale e più consistente del Supercorso vedrà poi ovviamente i piloti girare in pista con due tipologie di vetture; sia a bordo delle monoposto di F.4 gestite unicamente da Prema e gommate Pirelli, che sulle ruote coperte con le Mitjet. Una novità per il 21° Supercorso sarà l’utilizzo del nuovo Vallelunga Driving Simulation Center, che offrirà l’opportunità di affinare la guida attraverso il simulatore nella fase iniziale. Tra le firme del Supercorso, immancabile quella di Sparco che realizzerà i kit e l’abbigliamento personalizzato per ciascun pilota.

A gestire le operazioni sarà lo staff coordinato dal Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria, coadiuvato dagli Istruttori Federali e dagli specialisti della sezione Ricerca e Formazione che, oltre ad affiancare costantemente gli allievi durante lo stage, proporranno anche una serie di lezioni teoriche a completamento dell’offerta didattica.