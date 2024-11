AERONAUTICA MILITARE: ecco la collezione woman F/W 24-25

La nuova collezione FW24_25 Woman di Aeronautica Militare è un omaggio alla donna moderna, una celebrazione della sua personalità in tutte le sfaccettature. La linea, suddivisa in quattro temi distintivi – Military, Lovers, Lady e Sport – propone capi versatili e di tendenza, ideali per accompagnare ogni momento della giornata e raccontare, attraverso il look, un lato diverso dell’essere femminile. Con una palette cromatica raffinata, questa collezione si pone come manifesto di forza, eleganza e unicità.

Il tema Military è dedicato a chi affronta la vita con grinta e determinazione. I capispalla dall’anima military si arricchiscono di dettagli urbani, mentre le iconiche tute combinano comfort e stile. I colori naturali e vintage donano autenticità a una linea che spicca per piumini camouflage e T-shirt con grafiche originali, perfetti per un look deciso e audace, ideale per le donne che amano esprimere la propria personalità senza compromessi.

Per le spiriti avventurosi, il tema Lovers rappresenta una vera dichiarazione di stile. Qui, colori intensi come mirtillo, nero e bianco si fondono in abbinamenti audaci e grafiche di impatto, tra cui il design “Wild Flight”. I capi sono arricchiti con multi-patch e stampe grintose che rendono ogni pezzo assolutamente unico e perfetto per chi vive a tutto gas.

La linea Lady esprime invece un’eleganza senza tempo, pensata per donne moderne e sofisticate. I capi, caratterizzati da tagli puliti e volumi perfettamente calibrati, si presentano nelle tonalità del bianco onice e del nero, regalando un’eleganza sobria e chic. Questa linea è ideale per ogni occasione, dal formale al casual, e rappresenta una scelta raffinata per chi desidera uno stile versatile e sofisticato.

Infine, il tema Sport porta una ventata di freschezza e dinamismo. Piumini e gilet con il logo AM all-over, insieme a tute in morbidi tessuti felpati, uniscono praticità e tendenza. Le tonalità vivaci come verde pistacchio, rosa quarzo e azzurro polvere conferiscono al guardaroba un tocco di energia e stile, perfetto per chi non rinuncia a una moda funzionale ma sempre alla moda.

La collezione FW24_25 Woman di Aeronautica Militare è pensata per donne che interpretano la moda come espressione della propria identità. Coniugando grinta, eleganza e uno stile inconfondibile, ogni capo rappresenta un invito a vivere con carattere e originalità.