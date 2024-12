Balance Bikes OKBABY: il primo passo verso l’equilibrio su due ruote

Dal 1976, OKBABY rappresenta la passione e la professionalità italiana nel settore dei prodotti per neonati e bambini. Nata come azienda a conduzione familiare, OKBABY unisce, esperienza e dedizione per creare soluzioni di altissima qualità. Grazie a un approccio personalizzato, l’azienda si impegna a soddisfare le esigenze dei distributori e dei genitori, offrendo prodotti che combinano innovazione, funzionalità e un tocco autenticamente italiano. Tra i prodotti dedicati ai più piccoli, ci sono le balance bike.

Le balance bike del brand OKBABY rappresentano un alleato fondamentale per il bambino nel percorso di apprendimento delle due ruote. Questo innovativo giocattolo è progettato per stimolare lo sviluppo motorio e fisico fin dalla tenera età, offrendo un’esperienza sicura e divertente.

Le balance bike sono uno strumento ideale per migliorare l’equilibrio. Grazie a questi veicoli, il bambino imparerà a coordinare i movimenti, mantenere la stabilità e acquisire una percezione più precisa della velocità. Dopo aver utilizzato una balance bike, sarà in grado di passare alla bicicletta tradizionale con pedali senza difficoltà. Il percorso di apprendimento sarà naturale e senza stress. L’uso della balance bike favorisce il movimento attivo, incoraggiando il bambino a esplorare l’ambiente circostante e migliorando la sua forza fisica e la coordinazione motoria.

Il telaio estremamente leggero consente al bambino di guidare facilmente la bicicletta spingendola con i piedi, senza fatica. Il sedile è confortevole e regolabile in altezza, adattandosi perfettamente alla crescita del bambino. Le ruote da 12” garantiscono stabilità e sicurezza durante l’uso. La barra dello sterzo è regolabile in altezza per una posizione di guida ergonomica e personalizzata, mentre le impugnature in gomma antiscivolo assicurano un controllo sicuro e confortevole. Questo prodotto è conforme agli standard europei di sicurezza, rispettando i requisiti delle direttive per garantire massima affidabilità. Le dimensioni della balance bike sono larghezza 83 cm x profondità 40 cm x altezza 59 cm.