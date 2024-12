Bandai Namco annuncia SHADOW LABYRINTH

Bandai Namco Entertainment Europe ha recentemente svelato SHADOW LABYRINTH, un nuovo videogioco di ispirazione visionaria ambientato in un universo fantascientifico. Lo sviluppo del gioco è stato affidato a Bandai Namco Studios e presenta una versione emozionante e viscerale dell’icona più amata dell’azienda, PAC-MAN.

Il tema principale del gioco porta i giocatori in un action-platform 2D denominato SHADOW LABYRINTH, dove devono consumare per sopravvivere in un mondo alieno ostile. Questa nuova avventura si basa sulla serie antologica animata di Prime Video, Secret Level, e promette di svelare il mistero di questa rinnovata visione del franchise di PAC-MAN.

Il gioco sarà disponibile nel 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC via Steam. I giocatori si immergeranno in un’esperienza di gioco unica, assumendo il ruolo di Swordsman No. 8.

SHADOW LABYRINTH rappresenta un’ampia deviazione dai precedenti titoli di PAC-MAN. I giocatori dovranno affrontare un pianeta alieno devastato dalla guerra e dai mostri, cercando di fuggire e diventare il predatore apicale del pianeta. Attraversando labirinti e sconfiggendo boss impegnativi, i giocatori scopriranno i segreti di questo misterioso mondo, nonché il motivo per cui il personaggio misterioso PUCK li ha scelti per questa missione.*

Il gioco attinge ispirazione dal vasto catalogo di giochi arcade di Bandai Namco, introducendo elementi di combattimento fluido ed esplorazione, uniti a enigmi nuovi e familiari che metteranno alla prova i giocatori ad ogni passo.

In occasione del 45° anniversario di PAC-MAN nel 2025, il franchise festeggerà con numerose partnership, lanci ed eventi.

SHADOW LABYRINTH promette un’avventura coinvolgente e ricca di colpi di scena per tutti gli amanti dei giochi arcade e del franchise di PAC-MAN. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulle prossime novità legate a questo entusiasmante titolo.