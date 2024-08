BIRKENSTOCK presenta TOKIO SUEDE

Birkenstock, marchio rinomato nel settore delle calzature, presenta con orgoglio il suo ultimo gioiello: il Tokio Suede. Questo zoccolo versatile rappresenta un’evoluzione del classico modello Tokio del 1987, creato originariamente per i professionisti che necessitavano di calzature stabili per lunghe giornate in piedi.

Dotato di cinturini regolabili sul tallone e sull’arco plantare, il Tokio Suede vanta una tomaia in morbida pelle scamosciata, che riflette lo stile distintivo di Birkenstock e offre un comfort imbattibile per chiunque lo indossi. Inoltre, il modello Tokio si distingue per il suo design senza tempo e la qualità artigianale che lo contraddistingue.

Birkenstock, tramite il lancio del Tokio Suede, conferma il proprio impegno nell’innovazione delle clogs, mantenendo vivo il design iconico della punta chiusa che ha reso celebre il marchio dagli anni ’70. Il Tokio Suede, con l’aggiunta del cinturino al tallone per una maggiore stabilità, si rivela perfetto per chi trascorre lunghe ore in piedi durante la giornata.

Inoltre, la campagna di lancio del Tokio Suede mette in risalto l’evoluzione del modello dalle sue origini professionali al suo attuale status di icona dello streetwear. I protagonisti della campagna, Ollie Olanipekun e Orion Johnson, simboleggiano l’unione tra cultura urbana e natura, connettendo diverse comunità attraverso la loro innovazione e creatività.

Con un prezzo al pubblico di 160,00€ e disponibile in tre diverse colorazioni – Taupe, Nero e Violetto, il Tokio Suede si rivela il compagno ideale per gli amanti dello streetwear, della praticità e dello stile. Grazie al plantare sagomato in sughero e lattice e alla tomaia in morbida pelle scamosciata, questo nuovo modello di clog promette comfort e design senza tempo per ogni occasione.