Carlo Pignatelli e IULM Milano premiano i giovani

Carlo Pignatelli rinnova la sua partnership con l’Università IULM di Milano, consolidando un legame che si rinnova ogni anno con grande successo.

Il progetto formativo, che unisce il mondo della moda e dell’educazione, ha visto gli studenti del corso “Comunicazione della Moda”, guidato dal Professor Eugenio Gallavotti, impegnati nell’ideazione e nello sviluppo di un piano di comunicazione per il lancio di una nuova collezione lifestyle della Maison, dedicata a un uomo dinamico, elegante e contemporaneo.



Martedì 17 dicembre, presso l’Università IULM, si è svolta la cerimonia di premiazione del progetto vincitore, che ha visto Francesco Pignatelli, Direttore creativo del brand, premiare lo studente più creativo nella proposta di una strategia efficace. Il premio consiste in uno stage di due mesi presso l’ufficio comunicazione e marketing della maison, un’occasione unica per i giovani di entrare nel cuore della strategia del brand e contribuire alla sua continua evoluzione.



“Questa partnership con IULM e con il corso del Prof. Gallavotti è un punto di forza per Carlo Pignatelli”, ha dichiarato Francesco Pignatelli. “Il confronto con i giovani è una risorsa fondamentale, ci permette di esplorare nuovi linguaggi e approcci, mentre per loro rappresenta un’opportunità concreta per conoscere da vicino il nostro settore”.

Questa iniziativa rappresenta l’impegno di Carlo Pignatelli nell’investire nei giovani talenti, un valore che da sempre accompagna la visione della maison. L’obiettivo è quello di favorire il confronto diretto tra le nuove generazioni e le esigenze del mondo del lavoro, dando così l’opportunità agli studenti di mettersi alla prova in un contesto concreto e stimolante, caratterizzato dall’eccellenza del Made in Italy.