Citroën, “Gëneration Ami”: la campagna contro il bullismo conquista le scuole italiane

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione della campagna educativa “Gëneration Ami”, che per l’anno scolastico 2023-2024 ha coinvolto circa 800 classi e quasi 15.000 studenti in tutta Italia. L’iniziativa, volta a sensibilizzare giovani e genitori sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’educazione e la prevenzione di queste piaghe sociali.

Al cuore del progetto “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo” vi è stata la Citroën Ami, un’auto elettrica rivoluzionaria e anticonformista, simbolo di resilienza e inclusività. Sin dai suoi esordi, la Citroën Ami ha affrontato critiche sui social media, diventando così un emblema di resistenza contro il bullismo online. La sua storia ha offerto un potente spunto educativo per i giovani coinvolti nel progetto.

Il tour, che ha visto la Citroën Ami protagonista in 20 incontri, ha raggiunto circa 2.000 ragazzi, offrendo loro un’esperienza diretta e formativa attraverso più di 1.600 test drive. Questa iniziativa ha permesso ai ragazzi di sperimentare personalmente la guida di un veicolo accessibile a partire dai 14 anni, promuovendo al contempo valori di rispetto e inclusività.

La Citroën Ami – 100% ëlectric non è solo un mezzo di trasporto, ma rappresenta l’impegno del brand francese Citroën nel rispondere alle evoluzioni della società. Con la sua accessibilità e innovazione, la Ami incarna il supporto costante del marchio alle persone, offrendo soluzioni che rispecchiano le nuove esigenze sociali.