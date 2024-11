Columbia Sportswear lancia la collezione Vader ispirata a Star Wars

Columbia Sportswear e Lucasfilm uniscono le forze per presentare la collezione Vader, un tributo al celebre Darth Vader, simbolo indiscusso della saga di Star Wars. Questa collaborazione rappresenta la più grande collezione mai realizzata da Columbia con tema Star Wars, combinando lo stile inconfondibile del Signore dei Sith con l’eccellenza tecnica del brand.

La collezione si distingue per una palette cromatica scura e sofisticata, con materiali opachi e lucidi che richiamano l’iconica armatura di Darth Vader. Ogni capo presenta strati tecnici innovativi e una silhouette moderna, rendendolo perfetto per chi desidera un look streetwear unico. Tra i dettagli esclusivi, gli appassionati troveranno messaggi segreti in Aurebesh, la lingua scritta della galassia di Star Wars, e altre sorprese nascoste.

I capi principali sono dotati della tecnologia Omni-Heat Infinity, un sistema termoriflettente che in questa collezione presenta una nuova finitura rossa ispirata al lato oscuro della Forza, ideale per mantenere il calore durante l’inverno. Inoltre, la collezione sfrutta il materiale impermeabile e traspirante Omni-Tech, garantendo una protezione completa dagli agenti atmosferici senza compromettere il comfort.

La linea comprende non solo abbigliamento tecnico resistente, ma anche calzature, articoli per ragazzi e una selezione di accessori, pensati per offrire un’esperienza completa ai fan di tutte le età. Ogni elemento della collezione celebra la saga di Star Wars con un’estetica raffinata e dettagli unici, rendendola perfetta per chi desidera portare con sé un pezzo della galassia lontana, lontana.

Con la collezione Vader™, Columbia non solo omaggia un’icona culturale, ma ridefinisce il concetto di abbigliamento tematico, coniugando design distintivo e performance tecnica. La collezione sarà disponibile nei negozi Columbia e online, per permettere a tutti gli appassionati di affrontare l’inverno con lo stile di un vero Sith.