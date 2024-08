CRISTIANO DE ANDRÈ con il tour “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”

Il tour musicale più atteso dell’anno è finalmente arrivato: Cristiano De André porta in giro per l’Italia il suo spettacolare concerto “De André #DeAndré – Best Of Live Tour”, un tributo emozionante al grande Fabrizio De André.

Cristiano De André, definito l’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, si esibisce con una maestria e un rispetto unici, rendendo omaggio alle indimenticabili canzoni del padre e coinvolgendo il pubblico di tutte le generazioni.

Il repertorio del concerto spazia dalle classiche come “La canzone dell’amore perduto” a “Il pescatore”, fino a brani più intimi come “Ho vista Nina volare”, regalando un’esperienza musicale avvincente e coinvolgente per tutti i presenti.

Accompagnato da musicisti di altissimo livello come Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria, Cristiano De André si dimostra non solo un talentuoso cantautore, ma anche un polistrumentista versatile, passando dalla chitarra acustica al violino con maestria.

Le prossime tappe del tour includono luoghi incantevoli come il Teatro di Verdura di Palermo, il Parco Archeologico Scolacium di Borgia, e la suggestiva Villa Bertelli di Forte dei Marmi, promettendo spettacoli indimenticabili in location uniche.

I biglietti per assistere a questo straordinario tour sono già disponibili in prevendita su TicketOne e Ticketmaster.

Non fatevi sfuggire l’opportunità di essere parte di un tributo speciale a Fabrizio De André, vent’cinque anni dopo la sua scomparsa, e immergetevi nelle emozionanti interpretazioni di Cristiano De André che lasciano un segno indelebile nel cuore di chi ascolta.