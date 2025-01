ZUCCHERO: a febbraio arriva su Amazon Prime il docu-film “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari”

Zucchero sta facendo un ritorno trionfale con un’ampia serie di eventi e nuove produzioni. Dopo il successo della presentazione del film documentario “ZUCCHERO – Sugar Fornaciari” alla Festa del Cinema di Roma e la proiezione in vari paesi internazionali, incluso l’arrivo su Amazon Prime a partire dal 1 febbraio, Zucchero si prepara per il suo tour “OVERDOSE D’AMORE” in Italia.

Il tour promette serate di musiche emozionanti e coinvolgenti, con tappe importanti come lo Stadio del Conero ad Ancona e il Circo Massimo a Roma. Inoltre, Zucchero ha rilasciato il nuovo singolo “UNA COME TE” contenuto nell’album “DISCOVER II”, che presenta reinterpretazioni personali di alcune delle canzoni più amate dell’artista.

Il tour è organizzato da Friends & Partners e prevede date speciali al Circo Massimo di Roma, organizzate in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. Inoltre, il nuovo singolo “UNA COME TE” è un altro successo da aggiungere alla già impressionante carriera di Zucchero, che vanta collaborazioni con nomi internazionali come Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russell Crowe e Salmo.

Zucchero, con oltre 60 milioni di dischi venduti e una lunga lista di prestigiose collaborazioni internazionali, continua a dimostrare la sua influenza e il suo talento nella musica. Il tour “OVERDOSE D’AMORE” e l’uscita dell’album “DISCOVER II” promettono serate indimenticabili per i fan italiani e internazionali di questo iconico artista.

Con la sua voce inconfondibile e il suo carisma sul palco, Zucchero si conferma una leggenda della musica italiana e internazionale, pronto a emozionare il pubblico con il suo tour e i suoi nuovi successi musicali. Il tour “OVERDOSE D’AMORE” di Zucchero è sicuramente un evento da non perdere per tutti gli amanti della musica di qualità e dell’arte di uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano e mondiale.