DACIA all’UTMB World Series con un team nazionale di runners

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, DACIA si prepara ad affrontare il 2024 con due prestigiosi eventi del circuito UTMB World Series, che sottolineano ulteriormente il suo impegno nel mondo outdoor. Il Chianti Ultra Trail by UTMB (22-24 marzo) e il La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB (26-30 giugno) rappresentano le tappe italiane di questa competizione, e per la prima volta la casa automobilistica sarà presente con il DACIA ULTRA TEAM, un team italiano di atleti che fungono da ambasciatori per uno stile di vita attivo e in armonia con la natura. Questi valori sono perfettamente allineati con l’identità del marchio DACIA.

Dopo il successo delle prime due stagioni, DACIA affronta il 2024 con due eventi del circuito UTMB World Series che esaltano ancor più la sua vocazione all’outdoor. Chianti Ultra Trail by UTMB® (22-24 marzo) e La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB® (26-30 giugno) saranno le tappe italiane della competizione e qui la Casa sarà presente per la prima volta con un Team Italiano di sportivi, DACIA ULTRA TEAM, ambasciatori di uno stile di vita attivo e a contatto con la natura, elementi, questi, perfettamente in linea col posizionamento del brand.

Il DACIA ULTRA TEAM è composto da 8 appassionati di corsa che rappresenteranno il Brand, in qualità di ambassadors. 8 persone, 8 entusiasti corridori, non professionisti. Saranno seguiti da un ultra-trainer che li seguirà e motiverà per dare il meglio di loro stessi. Con loro ci sarà infatti Marco Tomasin che non è solo un creatore di contenuti, ma anche una delle figure di spicco della scena fitness italiana. Una persona che ama migliorarsi e spingersi oltre i limiti, sia in palestra che nella vita.

A questo si unisce una vera passione per l’outdoor, quella di DACIA, che ha come obiettivo quello di rendere ogni passo il più sostenibile possibile, dalla corsa su un sentiero alla guida dei suoi modelli. Ogni giorno.

DACIA si conferma partner automotive esclusivo delle gare europee del circuito UTMB World Series e l’auto ufficiale che accompagnerà la squadra italiana nelle due tappe sarà DACIA Jogger HYBRID 140 7 posti. Un modello della gamma che esprime alla perfezione lo spirito outdoor del Brand, grazie anche alla disponibilità del pack sleep e della tenda che permettono di ampliare ancor più il raggio di azione di un modello che ha una forte vocazione alla condivisione, grazie ai suoi 7 posti ed un vano di carico estremamente generoso.

Questa conferma di DACIA arriva dopo due anni di partnership con UTMB® World Series, nata allo scopo di consolidare i valori comuni come solidarietà, spirito d’avventura, fair play e autenticità.