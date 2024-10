DRAGON BALL: Sparking! ZERO: più di 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo

DRAGON BALL: Sparking! ZERO, il primo sequel in più di 15 anni della leggendaria serie DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI, ha superato un totale di 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo in 24 ore dal suo lancio. Sviluppato da Spike Chunsoft, il titolo è uscito l’11 ottobre 2024 ed è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO supera i limiti di un picchiaduro ad arena grazie al suo gameplay. Sfruttando la potenza dell’Unreal Engine 5, il gioco offre una grafica mozzafiato e simile all’anime e combattimenti fulminei in ampi ambienti distruttibili. DRAGON BALL: Sparking! ZERO offre modalità di gioco ricche di azione, tra cui Episode Battle, in cui i giocatori possono rivivere le battaglie leggendarie dell’amata serie anime DRAGON BALL, e Battaglie personalizzate per creare, giocare e condividere battaglie utilizzando una vasta selezione di personaggi, livelli e oggetti unici disponibili. Il gioco presenta anche una varietà di modalità multiplayer, tra cui battaglie Vs. online e a schermo condiviso, nonché una memorabile modalità Torneo Mondiale, in cui i giocatori possono sfidarsi in vari scenari iconici e originali. Queste nuove funzionalità e modalità, insieme a un ampio roster di 182 personaggi giocabili, hanno contribuito a rendere DRAGON BALL: Sparking! ZERO, uno dei titoli più acclamati dalla critica del leggendario franchise anime.