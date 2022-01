Emozioni senza limiti nel nuovo “Riva Privée” a cortina d’ampezzo

Comincia da Cortina l’anno spettacolare di Riva, che nel 2022 celebra il 180° anniversario e preannuncia meraviglie e sorprese. Alla collezione delle Riva Destination nel mondo non poteva mancare la perla delle Dolomiti, nella quale splende ora un elegante Riva Privée, presso il Cristallo, Luxury Collection Resort & SPA.

Come una gemma acquamarina incastonata fra le maestose cime innevate, dichiarate patrimonio dell’umanità dall’Unesco, il nuovo spazio Riva sposa l’heritage culturale e l’architettura di ispirazione art nouveau dell’hotel Cristallo, esclusivo punto di ritrovo del jet set internazionale da oltre un secolo.

In questa location unica, i complementi d’arredo trasportano immediatamente l’ospite nella magia del mito Riva. In particolare, il calore del legno avvolge l’ospite in un mix di intarsi, essenze e dettagli ricercati. Le cromature, l’acciaio, il mogano laccato, la tipica righettatura delle coperte delle barche, tutti elementi tipici del mito Riva, rievocano a colpo d’occhio il design e lo splendore degli yacht più famosi del mondo.

All’interno del Cristallo, il Riva Privée è uno spazio temporaneo che accoglierà gli ospiti nella Stube 1872, lo storico ristorante dove verrà servito uno speciale menù Riva, creato ad hoc dallo chef Marco Pinelli, spaziando in modo originale dai sapori dalla tradizione ampezzana alle suggestioni del mare.

Un’esperienza Riva mozzafiato, in tutti i sensi, in cui il connubio tra il ricordo del mare e l’esclusivo contesto delle Dolomiti garantisce emozioni potenti, fidelizzando sia gli sciatori sia gli ospiti dal palato esigente.

All’insegna della filosofia “Riva inside, inside Riva”, si rinnova ancora una volta la formula di successo delle Riva Destination già presenti nei luoghi più rinomati (tra cui Parigi, Venezia, Opatija, Monaco, Mykonos, Formentera): portare i valori e il fascino della leggenda Riva presso gli hotel, i ristoranti e i club più prestigiosi, per far vivere l’eccellenza di Riva ad armatori, appassionati di yachting e viaggiatori alla ricerca di mete elitarie.

Tra le più recenti aperture delle Riva Destination nel mondo: il Riva Privée di Ischia presso il Ristorante Daní Maison, dove spicca l’eccellenza culinaria delle proposte dello Chef stellato Nino Di Costanzo; i Riva Lounge e Privée presso l’Ikador Luxury Boutique Hotel & Spa a Opatija (Croazia), famosissima località turistica croata che oggi incanta il jet set internazionale per le bellezze paesaggistiche e il mare cristallino; il Riva Privée al Molo47restaurant di Formentera, la meta più glamour delle Isole Baleari; il Riva Privée presso lo Splash di Port Van Gogh a Parigi che offre agli ospiti l’opportunità di scoprire scorci di rara bellezza della capitale parigina risalendo il fiume a bordo di un Aquariva Super; la magnifica Riva Lounge sulla terrazza The Gritti Palace a Venezia, rinomata per la sua atmosfera magica, con affaccio sul Canal Grande e vista mozzafiato sulla Cattedrale di Santa Maria della Salute. Sono location da sogno anche la Riva Lounge presso lo storico Cantiere Riva di Sarnico e quella al quarto piano dello Yacht Club di Montecarlo.