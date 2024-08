Estate ma non solo: le infinite stagioni della Citroën Méhari

Nel mondo dell’automobile, pochi veicoli possono vantare la combinazione di innovazione, versatilità e iconicità che caratterizza la Citroën Méhari. Nata nel 1968 come risposta rivoluzionaria alle esigenze di trasporto leggero e divertimento, la Méhari ha saputo conquistare il cuore di appassionati e curiosi di ogni epoca.

Il suo nome, derivato da una razza di dromedari robusti e resistenti, anticipa le caratteristiche di questo veicolo unico nel suo genere. Con soli 11 componenti nella sua carrozzeria in plastica ABS, la Méhari è stata definita “oggetto mobile non identificato” al momento del lancio, per poi diventare un’icona di stile di vita spensierato e di libertà.

Creato da Roland de La Poype, il veicolo fu presentato in un momento di grande fermento sociale e politico in Francia, e la sua proposta di design innovativo conquistò immediatamente l’attenzione del pubblico. Dotata di un motore da 28 a 32 CV e costruita sulla piattaforma della Dyane 6, la Méhari si distinse per la sua leggerezza, la sua capacità di viaggiare ovunque e la sua versatilità.

Da veicolo da lavoro a compagno ideale per escursioni e divertimento, la Méhari si è conquistata un posto di rilievo nel panorama automobilistico mondiale, diventando un simbolo di libertà e avventura. Con le sue tre mitiche versioni e le edizioni speciali come Méhari plage e Méhari Azur, il veicolo ha continuato a ispirare nuove generazioni di appassionati.

Oggi, la Citroën Méhari continua a popolare le strade delle rinomate località balneari dell’area mediterranea, testimoniando la sua eterna giovinezza e l’appeal senza tempo di un’idea geniale diventata realtà. Con quasi 150.000 unità prodotte in circa vent’anni, la Méhari ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobile e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di guidarla.

La Citroën Méhari rimane un’icona di stile e di libertà, un simbolo di un’epoca di innovazione e di avventura che continua a ispirare e affascinare appassionati di ogni età. Con la sua storia unica e il suo design inconfondibile, la Méhari è destinata a restare nel cuore degli amanti dell’automobile per sempre.