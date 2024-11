Farming Simulator 25 è ora disponibile: tutti a visitare la fattoria (il trailer)

Ieri è stato un giorno speciale per gli amanti della simulazione agricola, con il lancio ufficiale di Farming Simulator 25. Il trailer di lancio invita tutti i giocatori, dai neofiti agli esperti, a immergersi in un’avventura virtuale unica, che trasmette la passione e la soddisfazione di vivere la vita in campagna.

Con l’obiettivo di rendere la serie ancora più accogliente per i principianti, Farming Simulator 25 offre una maggiore accessibilità grazie al miglioramento delle interfacce utente, delle informazioni e del tutoraggio dei personaggi non giocanti. L’aggiunta di un nuovo assistente di guida basato sul GPS e l’IA dei lavoratori, rielaborata e migliorata, rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e avvincente.

Con tre ambientazioni uniche in Nord America, Europa e Asia orientale, 25 colture da campo, oltre a molte colture in serra e alberi, Farming Simulator 25 offre infinite possibilità di esplorazione e crescita. Gli agricoltori possono scegliere il proprio percorso, da una piccola fattoria a un impero agricolo con progetti di costruzione, fabbriche e monumenti della community. Oltre 400 macchinari autentici di marchi internazionali come Case IH, CLAAS e John Deere garantiscono un’esperienza realistica e coinvolgente per gli appassionati di macchinari.

Farming Simulator 25 è ora disponibile su PC, Mac, PlayStation5 e Xbox Series X|S, offrendo agli appassionati la possibilità di immergersi completamente nella vita rurale e sperimentare l’agricoltura in modo divertente e coinvolgente.

Farming Simulator 25 si presenta come un’esperienza ricca di sfide, opportunità e scoperte, che porterà i giocatori in un viaggio emozionante nel mondo della simulazione agricola. La passione per la terra e la natura si uniscono in un unico gioco che promette di incantare e coinvolgere tutti coloro che vogliono vivere un’avventura rurale senza precedenti.