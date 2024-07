“FREE”: il nuovo singolo di CALVIN HARRIS con ELLIE GOULDING disponibile ora

Il talentuoso dj/producer multiplatino e vincitore di un Grammy Award, Calvin Harris, si riunisce con la straordinaria cantautrice britannica Ellie Goulding per regalarci un altro brano epico. Da oggi, venerdì 26 luglio, è disponibile il nuovo singolo “FREE” in radio e su tutte le piattaforme digitali.

“Free” è il quarto brano pubblicato da questa dynamic duo, seguendo il successo straordinario di “Miracle”. Quest’ultimo singolo ha dominato le classifiche inglesi per otto settimane e è stato nella Top 3 per ben sedici settimane. Con oltre 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo e più di 850 milioni di stream, “Miracle” ha sicuramente lasciato il segno.

Le collaborazioni tra Calvin Harris ed Ellie Goulding, come “I Need Your Love”, “Outside” e appunto “Miracle”, hanno raggiunto una straordinaria cifra di quasi 30 milioni di vendite e ben 7 miliardi di streaming in tutto il mondo. Questi numeri impressionanti testimoniano il grande successo e il talento di entrambi gli artisti.