G.I. JOE: WRATH OF COBRA ora disponibile su Nintendo Switch, PS 5 e Xbox Series X|S

Il publisher indie.io e gli sviluppatori Maple Powered Games hanno annunciato che il picchiaduro arcade G.I. JOE: WRATH OF COBRA è ora disponibile sulle console Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S a €24.99. Dopo il successo del lancio su PC, chi gioca su console potrà divertirsi con il titolo indie all’interno della serie Hasbro Retro Arcade.

Gli sviluppatori hanno già in programma dei DLC gratuiti post-lancio con la modalità multigiocatore in locale e tre nuovi personaggi giocabili (Shipwreck, Lady Jaye e Timber), insieme a nuove opzioni di gioco con i “mixer”, modificatori pensati per rendere più interessanti le partite, tra cui la modalità Lightning (per affrontare nemici più veloci), Low Gravity e Time Attack.

G.I. JOE: WRATH OF COBRA offre un’azione nostalgica rivisitata per l’era moderna, con un gameplay fluido e un’elevata rigiocabilità, il tutto per un’esperienza di gioco semplice e divertente. I giocatori potranno scegliere i loro eroi G.I. JOE preferiti, tra cui Duke, Scarlett, Snake Eyes, Gung-ho e Roadblock. Combatti contro i cattivi più potenti di Cobra come Cobra Commander, Storm Shadow, Destro, Zartan e Baroness per terra, aria, mare e spazio, visitando luoghi iconici come Cobra Island, The Pit e la base sottomarina top secret di Cobra.

In solitaria o in modalità cooperativa locale con un massimo di quattro amici, G.I. JOE: WRATH OF COBRA offre ai giocatori un arsenale di armi, opzioni per le combo e abilità speciali tra cui scegliere mentre combattono in modalità Arcade o Storia. Completando i livelli, i giocatori potranno sbloccare nuovi personaggi e nuove modalità, tra cui Boss Rush, 1 Hit, Double Trouble e Item Shuffle, insieme ad altri extra che renderanno G.I. JOE: WRATH OF COBRA un’esperienza entusiasmante per gli appassionati dei classici picchiaduro con infinite ore di gioco.

Con una grafica in pixel disegnata a mano e i classici filmati ispirati alla serie TV del 1983, i giocatori combatteranno accompagnati da una colonna sonora ispirata ai videogiochi arcade composta dal leggendario compositore Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4 – Mr. X Nightmare DLC) e dal cantante dei Crush 40 Johnny Gioeli (Super Smash Bros. Ultimate, Mario & Sonic ai Giochi olimpici di Tokyo 2020).