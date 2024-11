Geolier annuncia un secondo grande appuntamento

Geolier, reduce da un successo strepitoso con il suo ultimo album “DIO LO SA – ATTO II”, ha annunciato un secondo grande appuntamento per l’estate 2025 all’Ippodromo di Agnano. Dopo aver conquistato numerosi sold out e triplette nelle prevendite dei suoi concerti, Geolier si prepara a calpestare il palco per due serate indimenticabili il 25 e il 26 luglio 2025.

Con il recente rilascio del secondo capitolo del suo album di successo e il debutto in vetta alle classifiche di Spotify Italia, Geolier si conferma come uno dei talenti più brillanti della scena musicale italiana. Inoltre, il rapper ha recentemente pubblicato il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto intimo che ripercorre le tappe che lo hanno portato al successo.

A soli 24 anni, in poco tempo e grazie al suo grande talento, ha raggiunto risultati inimmaginabili, ottenendo anche il titolo di artista italiano più ascoltato sulle piattaforme di streaming nel 2024. Gli appassionati di Geolier avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico, all’insegna del talento e dell’energia che contraddistinguono l’artista. Questo secondo grande appuntamento conferma il crescente successo di Geolier e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con la sua musica innovativa e appassionata. Non resta che seguire da vicino le ultime novità e prepararsi per due serate indimenticabili all’Ippodromo di Agnano con uno degli artisti più acclamati della musica italiana.