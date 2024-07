Il trio CLOCKCLOCK fa ballare l’europa con il nuovo singolo “Love U Again”

Il trio dance pop CLOCKCLOCK sta facendo parlare di sé con il suo ultimo singolo “Love U Again”, che ha conquistato le classifiche radio in tutta Europa, incluso in Italia. Il brano, distribuito da Universal Music GmbH e prodotto da WEFOR, ha già guadagnato la posizione nella Top 100 dei brani più trasmessi.

CLOCKCLOCK è composto dal cantautore e frontman Boki, insieme ai produttori Mark e Feezy. Il trio ha iniziato il suo viaggio musicale sette anni fa e ha raggiunto la vetta delle classifiche radio tedesche con successi come “Over”, “Sorry” e “Someone Else”. Con milioni di stream e la capacità di aprire i concerti di artisti internazionali come P!NK e One Republic, CLOCKCLOCK ha dimostrato di avere un impatto significativo nel panorama musicale contemporaneo.

Il trio ha registrato concerti sold-out durante i tour “When The Sun Don’t Shine” e “Dreamers” tra il 2023 e il 2024, dimostrando al proprio pubblico che sognare e dare il massimo sono obiettivi degni di essere perseguiti, con il sostegno delle persone giuste.