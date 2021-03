Inizia la stagione del tennis a Doha con i 2021 Qatar ExxonMobil Open

Mentre gli appassionati di tennis di tutto il mondo si sintonizzano per assistere ai migliori giocatori su scala globale che si sfidano al prestigioso 2021 Qatar ExxonMobil Open, il Qatar National Tourism Council (QNTC) propone una raccolta dei luoghi in tutto il Paese per poter segnare un match point.

Dai campi professionali alle strutture alberghiere a cinque stelle, gli amanti del tennis possono seguire i grandi giocatori come Roger Federer, Dominic Thiem, Andrey Rubley, Petra Kvitova e Garbine Muguruza, che hanno gareggiato in Qatar nell’ambito del Qatar Total Open 2021 e del 2021 Qatar ExxonMobil Open.

Mentre il Qatar aspettava di dare il benvenuto a Roger Federer, il primatista del Grande Slam ha rilasciato un messaggio ai fan: “Eccoci, stiamo per decollare col mio volo per Doha. È passato un anno dal mio ultimo viaggio per un qualsiasi evento e mi sento molto emozionato… So di non essere ancora al traguardo, ma va bene così”.

Il QNTC è stato impegnato a prepararsi ad accogliere nel Paese i visitatori, comprese le star dello sport internazionale, dopo la chiusura delle frontiere a causa del COVID-19. In collaborazione con il Ministero della Salute Pubblica (MOPH), il QNTC ha lanciato il miglior programma della categoria, Qatar Clean, per proteggere e rassicurare sia i locali che i visitatori. Il 90% degli hotel concessi in licenza dal QNTC è certificato dal Qatar Clean e viene regolarmente ispezionato per garantire che le corrette regole vengano seguite.

Il Chief Operating Officer del Qatar National Tourism Council, Berthold Trenkel, ha dichiarato: “È un onore ospitare tornei sportivi internazionali, incluso il 2021 Qatar ExxonMobil Open. L’evento dimostra quale sia la fiducia globale nella capacità del Qatar di mantenere i giocatori al sicuro, mentre gareggiano in strutture di prim’ordine. Sono stati applicati standard rigorosi per proteggere la salute e la sicurezza dei giocatori e delle loro squadre, sia durante la loro esperienza di viaggio verso il Qatar sia una volta nel Paese”.

Il Qatar sta investendo in eventi sportivi internazionali e strutture sportive per attirare turisti attivi da tutto il mondo. I tifosi possono godersi le partite su campi di qualità in tutto il paese. Di seguito ne elenchiamo alcuni tra i migliori: