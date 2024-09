“INTER. DUE STELLE SUL CUORE”: da domani fino a mercoledì 25 settembre nelle sale italiane

Da domani, giovedì 19 settembre, fino a giovedì 25 settembre, arriva nei cinema italiani “INTER. Due Stelle sul Cuore”, il film che celebra il 20° Scudetto del Club nerazzurro. Attraverso immagini inedite, racconti esclusivi e testimonianze dietro le quinte, gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante che li condurrà nel mondo dell’Inter.

Il lungometraggio, prodotto da Filmmaster in collaborazione con Red Joint Film e Inter Media House, è diretto da Carlo A. Sigon e distribuito al cinema da Nexo Studios. Il film porta gli appassionati di sport al centro dell’universo nerazzurro, rivivendo i momenti più emozionanti che hanno caratterizzato la conquista del tricolore.

Il film racconta il traguardo del 20° Scudetto attraverso i principali momenti della stagione, dalle partite cruciali al campo, agli spogliatoi, al centro sportivo di Appiano Gentile e alle strade di Milano durante le celebrazioni dei Campioni d’Italia.

A guidare gli spettatori ci saranno tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends. Accanto a loro tante celebrities del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, che riveleranno come hanno vissuto l’incredibile cammino dei nerazzurri e quella giornata straordinaria.

L’appuntamento con “INTER. Due Stelle sul Cuore” promette di essere un’esperienza coinvolgente per i tifosi dell’Inter e per tutti coloro che amano il calcio e il mondo dello sport. Questo film evento rappresenta un modo unico per rivivere la magia della conquista del 20° Scudetto, avvicinandosi ai dettagli e alle emozioni che hanno reso speciale quella stagione per il Club nerazzurro.