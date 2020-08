Jaguar Land Rover: clienti sempre al centro della strategia

Dopo il lock-down, come tutti i settori, anche quello dell’automotive è ripartito con la necessità di tirare fuori nuove idee e personalizzare ancora di più i servizi. Jaguar Land Rover Italia, che da sempre presta grande attenzione al rapporto con i propri clienti, in questo momento storico particolarmente complesso, continua a porre al centro del suo piano di rilancio chi possiede un’auto dei due iconici brand. Fidelizzazione ed experience personalizzata sono i focus principali di una strategia marketing che punta a “coccolare” il cliente. Il rilancio farà leva sulla dimensione del sogno, sulle aspirazioni inespresse o rinviate dei consumatori che, dopo i mesi di isolamento, ora possono concretizzare i loro desideri.

In quest’ottica è stato concepito l’innovativo progetto di lancio dei nuovi Club ufficiali Jaguar e Land Rover caratterizzato dall’introduzione di due app intelligenti e personalizzate. L’obiettivo è quello di far vivere ai proprietari delle vetture, esperienze esclusive all’interno di un contesto totalmente personalizzato, che amplifica i valori dei brand, anche quando non sono a bordo della loro auto.

The Jag Club e The Land Rover Club si concretizzano in due innovativi ed esclusivi programmi di fidelizzazione, nati per stupire ed emozionare tutti i clienti che appartengono al mondo Jaguar e Land Rover. I programmi si basano su una piattaforma avanzata di CRM, che consente di conoscere veramente a fondo il cliente, anticipandone e comprendendone desideri, bisogni, gusti e aspirazioni.

Infatti le due app mobile sono state create per offrire agli utenti esperienze “Delight & Surprise”, creando fiducia, familiarità e relazione costante con i due brand. Tramite le app, l’utente potrà accedere ad un mondo esclusivo di sconti e vantaggi tailor-made grazie al coinvolgimento di partner di prestigio attentamente selezionati da Jaguar Land Rover; eventi esperienziali dedicati, in linea con la raffinata filosofia del Brand Jaguar e lo spirito d’avventura del Brand Land Rover; un servizio ad hoc di conciergerie per acquistare pacchetti viaggio ed esperienze create appositamente per i soci dei Club; un servizio di news interattivo e continuamente aggiornato.

Le app, al loro lancio, includono già circa 60 partner e 300 location/benefit individuati su tutto il territorio italiano, ma puntano a crescere per offrire vantaggi e servizi sempre più capillari.

Le numerose funzionalità avanzate, previste dalle 2 app, come la geo-localizzazione, le notifiche push, le modalità previste per il coinvolgimento dei clienti e l’attenta verifica dei loro desiderata in termini di ingaggio, forniranno informazioni ulteriori per conoscerli meglio, fidelizzarli e soddisfarli in modo puntuale, oltre ad essere uno strumento utile per agevolare i Concessionari nell’offrire servizi sempre più tailor-made.

Le app The Jag Club e The Land Rover Club sono già disponibili sugli store Apple e Android. Next Solution è l’agenzia che supporta Jaguar Land Rover nella realizzazione del progetto.