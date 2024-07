La Collezione Eastpak per Peanuts: comfort, stile e nostalgia in ogni dettaglio

Una seconda collaborazione di Eastpak che invita a riscoprire le semplici gioie dell’appartenenza a una comunità, dell’amicizia e della meraviglia infantile attraverso una nuova collezione Peanuts. Creati da Charles M. Schulz nel 1950, personaggi come Snoopy, Charlie Brown, Woodstock e i loro amici sono diventati icone culturali globali, attraversando le generazioni e affascinando sia bambini che adulti con spirito giovanile.

Il fulcro di questa collaborazione è “Take Care with Peanuts”, un’iniziativa di Peanuts che si basa su tre principi fondamentali: prendersi cura di sé stessi, degli altri e della Terra. Ispirata ai temi di cura presenti nelle trame dei fumetti, la collezione Peanuts pone particolare enfasi sulla sostenibilità, combinando la rinomata garanzia di 30 anni di Eastpak con l’uso di tessuti e rifiniture riciclati al 99%.

Day Pak’r

L’iconico zaino Day Pak’r combina comfort e funzionalità con moderni aggiornamenti, tra cui una tasca interna per laptop, una tasca di sicurezza con chiusura a zip sul retro e due tasche laterali multifunzionali. Realizzato in tessuto idrorepellente, è disponibile in quattro stampe accattivanti: Peanuts Pink, Mint, Navy e Placed. Questo zaino offre un mix unico di comfort, stile e un tocco di nostalgia.

Orbit

Il mini zaino Eastpak Orbit, ideale per bambini in età scolare, è una versione compatta del celebre Padded Pak’r, ma con tutte le stesse caratteristiche. Nonostante le dimensioni ridotte, è capace di trasportare gli elementi essenziali quotidiani ed è apprezzato anche dagli adulti. È disponibile nelle varianti Peanuts Pink e Peanuts Mint.

Day Office

Per chi necessita di maggiore spazio, lo zaino Out of Office rappresenta la soluzione ideale. Concepito per offrire comfort nell’uso quotidiano e ampio spazio per gli elementi essenziali per il lavoro o la scuola, è disponibile nella variante Placed Peanuts con loghi co-branded, che raffigura Snoopy sulla schiena.

Snoopy House

Un must-have per gli appassionati dei Peanuts! La collaborazione Peanuts x Eastpak include lo zaino dalla silhouette iconica della Casa di Snoopy. Questo modello rosso brillante dispone di una patta superiore, una chiusura con coulisse e spallacci imbottiti e regolabili per un comfort ottimale.

Transit’r S+M+L

La linea di valigie Transit’r, disponibile nelle dimensioni S, M e L, è decorata con le stampe Peanuts Placed e Peanuts Mint. Ogni valigia è dotata di doppi compartimenti, manico telescopico, maniglia superiore, doppie maniglie frontali, tubi in alluminio e lucchetto TSA per una maggiore sicurezza, consentendo di viaggiare con stile insieme ai personaggi preferiti dei Peanuts.