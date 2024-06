La Premier League in arrivo su Football Manager

Sports Interactive, lo studio di sviluppo dietro la celebre serie di videogiochi Football Manager, ha annunciato una nuova collaborazione con la Premier League, il campionato di calcio più importante del mondo. Questo accordo di licenza pluriennale, della durata di quattro anni, segna un momento significativo per entrambe le parti.

A partire dalla stagione 2024/25, tutti i 20 club della Premier League saranno presenti con licenza ufficiale nelle future versioni di Football Manager, disponibili su tutte le piattaforme. I giocatori potranno quindi godere di un’esperienza di gioco più realistica e coinvolgente, con loghi, divise e foto dei calciatori ufficiali.

Grazie a questa collaborazione, i tifosi di tutto il mondo avranno l’opportunità di vivere le proprie storie e i momenti più emozionanti della Premier League direttamente nel loro videogioco manageriale preferito. Questa iniziativa non solo arricchisce l’esperienza di gioco, ma consolida anche il legame tra il mondo virtuale e quello reale del calcio.

La Premier League è nota per essere una delle competizioni calcistiche più seguite e competitive a livello globale, e la sua integrazione in Football Manager rappresenta un passo avanti significativo per Sports Interactive. La presenza delle squadre, con i loro elementi ufficiali, permette ai giocatori di sentirsi ancora più vicini alla realtà del calcio inglese, aumentando l’autenticità e il coinvolgimento.